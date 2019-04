Décima Región Sanitaria gestiona mudanza de servicios en Itakyry

El director de la Décima Región Sanitaria, Hugo Gustavo Kunzle, informó ayer, que el Centro de Salud de Itakyry se mudará próximamente a la estructura construida para el Hospital Distrital, que estuvo abandonada por años.



El intendente de Itakyry, Carlos Miguel Soria (ANR), afirmó ayer que el bloque construido en un terreno municipal para el funcionamiento del Hospital Distrital, abandonado hace más de dos años, está bajo entera responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Informó que el predio fue transferido a través de un convenio de usufructo entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud a inicios del 2017. Agregó que incluso se inició un proceso de desafectación de esas tierras en la Cámara de Diputados.

Explicó que cuando asumió la administración municipal cuestionó la construcción del bloque, porque no reunía las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. pero que concejales opositores defendieron la construcción, que finalmente se concretó pero no fue usada hasta ahora para servicios de salud.

Afirmó que durante los primeros años de su gestión hizo trámites ante el Ministerio para ampliar el predio y adecuarlo a los requerimientos de una infraestructura sanitaria. Dijo que también solicitó apoyo a Itaipú Binacional, pero que el proyecto se truncó con el cambio de gobierno.

Finalmente, señaló que tanto el bloque abandonado como el predio donde funciona el Centro de Salud de Itakyry están bajo el dominio del MSP.

MUDANZA

Consultado sobre el abandono de lo que pretende ser el Hospital Distrital de Itakyry, el director de la Décima Región Sanitaria, Hugo Gustavo Kunzle, manifestó que próximamente esa estructura será ocupada por el Centro de Salud.

“Estamos gestionando la mudanza. Hace unos días me reuní con el intendente, y me pasó todos los documentos”, manifestó.

Señaló que el local donde actualmente funciona el centro de salud ya queda pequeño y se convertirá en una Unidad de Salud Familiar, mientras que los servicios y el personal serán trasladados a la estructura abandonada hasta ahora.

Afirmó que, con apoyo de la Municipalidad, se limpiará el lugar para habilitar los servicios sanitarios, y anunció que serán agregadas más camas de atención.

