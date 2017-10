Un paso histórico de Corrales

Corrales ascendió ayer a la División Intermedia, al vencer 4-2 en penales a Colegiales, luego de perder 2-1 en tiempo reglamentario. El duelo resultó sumamente emotivo y el Alto Paraná volverá a tener un representante.

Trizas hizo la visita de la ventaja (2-1) que obtuvo el esteño en el primer partido. Es que jugó mejor y anuló toda iniciativa adversaria, menos un tiro libre que exigió al golero Ojeda. En la primera opción clara que tuvo, se puso ventaja por intermedio de Candia. Fue un golpe bajo para el anfitrión, cuyo sector medular no funcionó, y menos aún los atacantes.

Corrales hizo tremendo esfuerzo por la recuperación y tenencia del balón, tarea que le resultó complicado. La expulsión de Thompson abrió cierta esperanza para que el paranaense tenga mayor espacio. Pero no fue así. La visita fue irreverente y con 10 hombres, amplió en marcador por conducto de Pedro Godoy, en la recta final del primer tiempo.

En la reanudación, Colegiales se limitó a guarecerse con solvencia en el fondo y apostó infructuosamente a los contragolpes. La figura de Morínigo empezó a brillar al desviar un remate cruzado que impactó en el parante izquierdo del arco corralense.

La instancia en ofensiva no tuvo frutos para Corrales. El tiempo transitaba hacia el final cuando Cabral descontó, a base de guapeza y determinación. Expiró el partido y en los penales, el conjunto del Este fue más efectivo y ganó con merecimientos. El año que viene jugará en la División Intermedia.

