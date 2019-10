La pequeña Lía y el «milagro» de la medicina en CDE

Todavía recostada en la cama del hospital, Claudia acaricia suavemente con sus dedos el rostro de su pequeña Lía. No fue fácil. Su viacrucis comenzó cuando le detectaron en la gestación una malformación a su bebé. Su marido, quien la acompañó en este proceso, murió en un trágico accidente días antes del parto. Tras la angustia y la tragedia, Claudia hoy disfruta del calor de su pequeña y valiente hija, que semanas antes de su nacimiento fue sometida a una cirugía fetal desde el útero materno. Una historia amor, perseverancia y el «milagro» de la medicina en CDE.

Claudia, aún en la cama del hospital, sostiene a su pequeña Lía.

Claudia Marilyn Méndez es una joven de 28 años, quien recibió con alegría la noticia de llegada de su segundo hijo, en este caso una niña. Como toda embarazada acudió religiosamente a los controles prenatales, hasta que en la semana 22, a través de una ecografía morfológica a su bebé le diagnosticaron una malformación. En ese momento su mundo se desmoronó, recuerda. “Me sentí super mal. Estaba desesperada, no es fácil para una mamá que le digan que su bebé tiene una malformación, estábamos sin camino, no sabíamos qué hacer”, comentó. No obstante, con el apoyo de su familia nunca pensaron en desistir. “Empezamos a investigar en internet, a averiguar sobre los especialistas. En ese momento se inició nuestro trajín, correr de aquí para allá buscando una solución”.

Residente en Santa Rosa de Aguaray, departamento de San Pedro, Claudia tuvo que dejar su ciudad, primero viajando a Pedro Juan Caballero, luego a Asunción en busca de un médico que la pueda tratar. El diagnóstico de la beba era mielomeningocele, lo que le producía la malformación y que derivaría en problemas motores. Necesitaba de una cirugía fetal correctiva.

Finalmente, por indicaciones de otros profesionales llegó a Ciudad del Este, donde fue asistida por el doctor Cristian Sosa. “El doctor Cristian nos explicó todas las posibilidades que teníamos, detalle por detalle, y a partir de ese momento iniciamos el tratamiento. Veníamos todos los sábados para los controles, dependía mucho de la evolución de la beba para someternos a la intervención”, explicó la madre.

Llegó el día de la cirugía fetal, Claudia, su esposo y todos los miembros de la familia estaban ansiosos, pero con mucha fe. Todo salió como esperaban, la operación fue un éxito. Se trató de la primera neurocirugía de mielomeningocele en Paraguay.

Tras estar seis días internada y evolucionar favorablemente fue dada de alta con la observación de guardar reposo. Las idas y vueltas a Santa Rosa ya no eran posibles. Sin contar con familiares en Ciudad del Este, una mano amiga le dio techo y abrigo a la espera del parto.

Tragedia y dicha

En medio de este proceso, su esposo quien la acompañaba de cerca sufrió un trágico accidente. La joven madre quedó viuda, con un niño de 7 años y una niña a punto de nacer para criar. Inundada en un profundo dolor, Claudia inventó fuerzas en nombre de su hija para seguir firme y fuerte. Lo más importante era llegar a buen término su embarazo.

El parto estaba programado para este jueves 3 de octubre, sin embargo el pasado lunes 30 de setiembre empezó a sentir las primeras contracciones. La pequeña, cuyo nombre elegido por sus padres es Lía María Isabella, quería mostrarse al mundo y así lo hizo. Pesando 2,870 kilogramos vio la luz, en el Sanatorio Internacional de la capital del Alto Paraná.

La madre no ocultó su emoción al hablar de su hija a quien llama de “mi princesa”. “El momento en que me entregaron a mi bebé fue algo inexplicable, único, porque fueron tantas cosas las que pasamos para que hoy esté conmigo. Ella es mi fortaleza la que me hace seguir adelante”, expresó visiblemente emocionada.

Por su parte, el Dr. Cristian Sosa, perinatólogo y cirujano fetal, explicó que el parto se desarrolló con normalidad por medio de una cesárea. “El parto concluyó excelentemente bien, la bebé ya salió llorando. La primera evaluación del pediatra fue fantástica, reportó buena movilidad de los miembros inferiores y sensibilidad en los piecitos, que es lo más importante porque la médula tiene todas las sensibilidades de las piernas y los pies. Es sumamente importante que la bebé tenga esa sensibilidad porque significa que no se ha dañado en el transcurso del tiempo en que estuvo sin la cirugía fetal. Si es que no se ha dañado nos da un muy buen pronóstico para su vida posterior. La niña puede llegar a tener una vida normal”, reportó el médico.

Dr. Cristian Sosa, perinatólogo y cirujano fetal.

De ahora en más la pequeña deberá seguir siendo asistida por profesionales para acompañar su evolución.

¿Cómo afecta el mielomeningocele y en qué consiste la cirugía fetal?

El doctor Sosa explicó que la pequeña fue diagnosticada a las 22 semanas de espina bífida, que es el mielomeningocele. “Hasta las 30 semanas de edad gestacional se puede hacer la cirugía. Entonces a la semana 29 procedimos a la reparación por medio de la cirugía fetal, que es como si fuera una cesárea. Se saca afuera el utero y estando el bebé adentro se abre un pequeño ojal al útero y por ese medio se opera la espalda del bebé. Es una cirugía correctiva, que produce mejores resultados cuando se opera antes de nacer que dejándole al bebé que nazca y que se repare después”, explicó el médico.

Indicó que el mielomeningocele produce alteraciones a nivel de los miembros inferiores, que derivan en problemas, tanto en movilidad como en la sensibilidad de los pies. “Por eso, todos los niños que no se han reparado el mielomeningocele no tienen esa movilidad de los miembros y como consecuencia no pueden llegar a caminar. Para evitar o disminuir ese riesgo, se realiza este tipo de cirugía aún en estado de gestación, entonces nace el bebé con mejor funcionalidad de los miembros inferiores. No es que no nace con riesgos, sino que reduce los riesgos a lo que respecta a problemas motores”.

Fundación necesita apoyo para que atención sea completamente gratuita

La joven Claudia Méndez recibió asistencia de la Fundación FetoSur, que funciona hace casi 3 años en Paraguay, específicamente en Ciudad del Este. El doctor Sosa mencionó que en nuestro país son los únicos que realizan este tipo de operaciones. “En cuanto a cirugía fetal estamos llevando a cabo desde hace dos años y medio, casos complicados con síndrome de transfusión intergemelar, válvulas laterales posteriores, problemas pulmonares, todo eso ya lo veníamos haciendo”.

FetoSur asiste gratuitamente a pacientes de escasos recursos, en lo que respecta a las intervenciones. Los beneficiados deben costear los medicamentos y la infraestructura del sanatorio, ya que funciona en un espacio privado. “Lastimosamente, todavía no tenemos convenio con alguna entidad, hemos pedido ayuda a Itaipu, al ministerio, pero aun no hemos recibido apoyo como para que la asistencia sea completamente gratuita. Lo que es la cirugía en sí, los procedimientos, los seguimientos, las ecografías, todo eso es gratuito”, explicó Sosa.

La historia de Claudia y su pequeña Lía nos demuestra que Ciudad del Este no es solo un centro para las compras y el turismo, aquí también se encuentran profesionales médicos de alto nivel que, de la mano del avance de la ciencia, dan esperanzas a las familias que buscan salvar o mejorar la calidad de vida de un ser querido.