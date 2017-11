Cerro Porteño transita con pasos seguros hacia el título

El Ciclón le ganó anoche con autoridad 3-1 a Nacional para afirmarse en la punta del Clausura y transitar con seguridad hacia el título. Alfio Oviedo y doble de Oscar Ruiz, los artilleros. Para el albo anotó Juan Argüello.

Una vacilación defensiva aprovechó Oviedo en el primer minuto de juego y abrió el marcador para el azulgrana. Casi al promediar la fracción inicial, Juan Argüello estableció la paridad para controlar el trámite del partido. El equipo azulgrana no encontró los espacios para aproximarse a la portería del rival.

En el segundo tiempo, la historia fue diferente, pues ingresó con mayor ímpetu y marcó la diferencia. Ruiz amplió la ventaja y no tardó mucho para anotar la tercera conquista para dejar casi sin reacción a la Academia.

Las variantes que introdujo, el técnico colombiano, Leonel Álvarez, sirvieron para sostener con claridad en el resultado y buscar otro tanto más, pero el equipo no concretó.

La derrota deja a Nacional al borde de la zona del descenso, en la que están Rubio Ñu y Trinidense. Restan cuatro fechas para que los tres luchen por sumar puntos e intenten evitar el fracaso.

