La albirroja Sub 15 se despide del Sudamericano

La albirroja Sub 15 se despide del SudamericanoLa Selección Paraguaya Sub 15 no pudo y cayó por 2-1 ante Brasil, y de esa forma se despidió del Sudamericano que se disputa en Argentina.

El cuadro brasileño abrió la cuenta tempranamente y en la recta final de la primera etapa consiguió el segundo gol. La Albirroja reaccionó en la etapa complementaria y llegó el tanto por intermedio de Basilio Duarte, pero no fue suficiente para que el cuadro guaraní acceda a la última instancia del campeonato internacional.

