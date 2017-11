“Kelembu” se encadena en la CGR por falta de investigación

El concejal Celso Miranda “Kelembu” (Indep) se encadenó ayer por la muralla de la Contraloría General de la República, en Asunción, para protestar contra la desidia del ente contralor para investigar denuncias de corrupción en la Municipalidad de Ciudad del Este.

El concejal opositor en compañía del precandidato disidente a diputación Ulises Quintana (ANR) presentaron otra denuncia contra la administración de Sandra McLeod de Zacarías en la Contraloría: sobre supuesta sobrefacturación en la remodelación de la plazoleta de la Junta Municipal.

Anteriormente, “Kelembu” también denunció ante el ente contralor un presunto faltante de G. 145.000 millones en la ejecución presupuestaria de 2016 y un supuesto negociado de G. 12.800 millones con el estacionamiento tarifado.

El concejal Miranda solicitó reunirse con el contralor general José Enrique García para cuestionar el cajonamiento de las dos primeras denuncias. Sin embargo, fue informado que el alto funcionario no se encontraba en su despacho. Como de protesta “Kelembu” se encadenó por la muralla de la Contraloría. No obstante, el concejal levantó la medida y dijo que dará 15 días de tiempo al ente contralor para investigar las denuncias. “Si no hacen nada voy a traer mi carpa y acampar en la Contraloría. Con las pruebas que se tiene se puede llevar directo a la cárcel a Sandra McLeod”, expresó.

El edil, además, recordó que las mismas denuncias también fueron formuladas en la Fiscalía. El subcontralor Camilo Benítez sostuvo los 500 auditores de la Contraloría están con exceso de trabajo, por lo que aún no revisaron las denuncias contra la administración de McLeod.

Comments