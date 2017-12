Duro desafío en casa en pos de la clasificación

Paranaense pretende clasificar esta tarde a la tercera ronda de la fase interregional del nacional de Interligas. Enfrentará a Caazapeña con la obligación de ganar, al menos, 2-0, para definir el pase en los penales. Será desde las 17:00, en el Km 30.

La esmeralda afronta un reto complicado en calidad de local, aunque jugará en el estadio María Auxiliadora, de Minga Guazú. La derrota que sufrió 3-1 de visitante lo pone en aprietos. Es que está obligado a ganar 2-0 para forzar los penales, y imponerse por más goles para clasificar directamente. Su tarea no será fácil, pues el rival cuenta con buen equipo y la verdolaga soporta vicisitudes para los entrenamientos de la semana, debido a la inasistencia de algunos futbolistas, significaron fuentes de la selección.

A pesar de la situación poco propicia, el cuadro del Este deberá apostar con determinación al pase a la siguiente ronda para conservar la ilusión de llevar a Intermedia nuevamente. El camino es corto, pero muy azaroso para alcanzar el título.

SUB 15

La Sub 15 de Paranaense está muy bien, pues ganó 2-0 a Paso Yobai, la primera puja. Hoy, con un empate sellará su presencia en la siguiente instancia. El partido se cumplirá también en el María Auxiliadora, desde las 15:00.

