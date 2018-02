María Portillo afirma que podría concretar alianza con “Kelembu”

La candidata a la gobernación María Portillo (PLRA) afirmó ayer que esta semana su equipo tuvo una reunión con el equipo de Celso “Kelembu” Miranda, candidato al mismo cargo por el Movimiento Cruzada Nacional, y que existen muchas posibilidades de lograr una alianza. Aseguró que ella está bien posicionada y que tiene la estructura que se requiere para las elecciones de abril próximo.

“Hay posibilidad de que nos unamos. Cada uno está fuerte en su candidatura, pero nosotros tenemos estructura, buenos candidatos, y firmes representantes. Por eso puedo decir que estamos en condiciones de ganar”, indicó Portillo.

Comentó que el lunes último mantuvieron una reunión ambos equipos políticos, tratando de negociar. “Estábamos por buen camino, pero después salió una publicación y ya no entendí lo que pasó”, señaló, refiriéndose a las acusaciones de Kelembu en donde afirma que los liberales están presionando a su familia, por lo que él pedirá custodia policial.

“Yo me acerqué a él y le pregunté por qué esa publicación y solamente sonrió, sin decirme una palabra. Nosotros estamos muy bien como para dejar nuestra campaña. Pero el diálogo es importante y vamos a ver qué podemos hacer para unificar las candidaturas”, destacó.

“Somos colegas y si ganamos o perdemos, igual seguiremos siendo colegas”, acotó.

María Portillo mencionó que están trabajando por el interior del departamento y ayer estuvo de reunión con autoridades comunales del distrito de Mbaracayú.

Dijo que en todas estas semanas estarán de gira por los diferentes municipios de la región para escuchar los pedidos de cada líder comunal y ver posibles alianzas.

Por su parte, el concejal y candidato a gobernador Celso Miranda, afirmó que hasta el momento no hay alianzas con María Portillo (PLRA) y que él definitivamente no va a declinar su candidatura. “Vamos hasta el final. No vamos a descabalgar, pero estamos abiertos a una alianza. Decidimos en equipo que ya no vamos a buscarles a los liberales, si ellos quieren venir que vengan”, remarcó.

