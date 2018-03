Rescata un triunfo en inferiores

Un triunfo rescató ayer 3 de Febrero los cuatro partidos que disputó contra Nacional por la tercera fecha del campeonato Apertura de las Divisiones Formativas. Ganó 2-1 en la Sub 17, con anotaciones de Crescencio Acosta, en dos portunidades. El descuento lo marcó Julio Miltos.

En Sub 16, el fronterizo perdió 1-0, con tanto convertido por Luis Dinatale. En la Sub 18 fue triunfo albo por 4-1. Nicolás Encina, Derlis Castillo, Ariel Hidalgo y Vicente Martínez concentraron los goles para la Academia. El tanto esteño fue obra de Mathías Amarilla, de penal.

En la Sub 19 empataron 2-2. Jorge Saldívar y Rodrigo Rivero fueron los artilleros nacionalófilos, para el rojo marcaron Alejandro Aranda y Tomás Centurión. Los encuentros se disputaron en Parque Guasu.

La Sub 14 y Sub 15 juegan esta mañana, a las 09:30 y 07:30, respectivamente, en Asunción.

