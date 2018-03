Derrotas en Divisiones Formativas

Las Divisiones Formativas de 3 de Febrero perdió en cinco categorías y ganó en una el miércoles pasado contra Nacional de Asunción. Fue en juego por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En la categoría Sub 14: igualó 1-1; catgoría Sub 15: cayó 3-1; categoría Sub 16: sucumbió 1-0; en la categoría Sub 17, el equipo esteño fue más efectivo y ganó 2-1; categoría Sub 18 perdió 4-1 y en la categoría Sub 19: empató 2-2.

En la próxima jornada 3 de Febrero jugará contra Sol de América.

