Francisco Arce charló con el Cardinal Deportivo sobre la clasificación de General Díaz a la siguiente fase de la Sudamericana. El DT admitió que fue sumamente emocionante para él y habló de la figura del partido, Matías Espinoza.

“En la cancha es el único lugar donde podemos igualarlos, en el resto nos superan”, contó el “Chiqui” que les dijo a sus jugadores en la previa al triunfo Águila ante el Barcelona de Guayaquil.

“Soy de hablar mucho antes, para motivar a los jugadores, pero no después. Ayer sí me emocioné por los chicos cuando sonó el pitazo final. Hacíamos las cosas bien, pero no nos salía nada. Fue muy emotivo”, admitió Arce a la 730AM.

Consultado sobre la figura de Matías Espinoza, quien abrió el marcador con un gran tiro libre, el entrenador comentó que el jugador es un gran proyecto y que Aldo Bobadilla le habló de él. “Es muy versátil, sabe jugar de todo. Lo puse de doble 6, de lateral y ayer de segunda punta”, contó el entrevistado.

“Hay que fijarle una posición, aprovechar su buen momento y llevarlo de a poquito. Es futuro jugador de selección”, opinó Arce.

PARA EL FUTURO

“La revancha copera será en junio, así que tenemos que aprovechar para repuntar en el campeonato local; se vienen tres partidos importantes para nosotros. Ahora, los chicos se tienen que ir soltando más, están un poco atados aún con la pelota. De marca, predisposición y garra están bien”, finalizó.

