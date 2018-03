Valiosa victoria de la reserva

El equipo de 3 de Febrero venció ayer 1-0 a Independiente, con solitario tanto de Matías Giménez, a los 39 minutos del primer tiempo. Sumó tres puntos importantes para liderar el torneo Apertura, categoría reserva. Jesús Martínez dirige técnicamente al conjunto fronterizo.

FORMATIVAS

La Sub 14 y la Sub 15 de 3 de Febrero perdieron ayer sus respectivos partidos de la sexta fecha de las Divisiones Formativas. Capiatá goleó 4-1 en la Sub 14 y 4-0 en la Sub 15. El sábado, la Sub 16 sucumbió 4-0 ante el auriazul y la Sub 17 igualó 2-2. El viernes, hubo paridad 2-2 en la Sub 18 y en la Sub 19 se registró un triunfo del cuadro paranaense por 1-0.

