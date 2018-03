Boquerón y “1°” hilvanan victorias consecutivas

Boquerón y 1° de Mayo hilvanaron dos triunfos seguidos en el campeonato paranaense de las Divisiones Formativas, en las dos categorías que están en disputa. En consecuencia, pasaron a liderar sus respectivos grupos, tras la jornada del fin de semana.

En Sub 16, el albiverde superó 1-0 a Sol del Este y el albinegro franqueño batió 3-1 a su vecino Tupí Guaraní. En la Sub 18, la victoria de Boquerón fue 4-1 sobre Sol del Este y “1°” doblegó 5-1 a la formación tupiense.

Otros marcadores: Sub 16: Atl. Stroessner 1-0 Área 1, 13 de Junio 1-0 Libertad, Acosta Ñu 0-0 Ciudad Nueva, Tupí Guaraní 1-(3) 1° de Mayo, Nanawa 0-1 Charleston. Sub 18: Atl. Stroessner 2-1 Área 1, 13 de Junio 2-2 Libertad, Acosta Ñu 1-1 Ciudad Nueva, Nanawa 42- Charleston.

