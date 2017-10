Campaña política sin frenos con inauguración de obras municipales

La intendente Sandra de Zacarías no deja pasar una ocasión para promocionar la figura de Elio Cabral, aspirante a la gobernación por el oficialismo. Ayer, una vez más se pudo comprobar cómo abiertamente hace su campaña política, a costa de obras públicas. Cabral estuvo durante la palada inicial de un puente y obras de empedrados en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este. También participó en el día de gobierno del mismo barrio.

Durante la palada inicial, que se realizó cerca de las 11:00, la intendente en todo momento se enalteció con las obras que se van realizando y aseguró que seguirán dando respuestas a las necesidades de la gente, siempre que tengan el “apoyo” y que Cabral también está para ayudar.

No es la primera vez que los del oficialismo realizan campañas políticas con recursos municipales. La semana pasada estuvieron promocionando las candidaturas de Javier Zacarías Irún, precandidato a senador además de la candidatura de Elio Cabral, durante la habilitación del nuevo lote de transporte público.

El miércoles pasado, ambas figuras también aparecieron durante una entrega de aporte en un hogar de niños en el barrio Che La Reina. En esa ocasión, no tuvieron pudor y utilizaron hasta a los niños que fueron obligados a sostener carteles de agradecimientos y elogios, como una manera más de promocionar a los candidatos oficialistas.

