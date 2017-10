Vaesken anuncia auditoría a gestión de Justo Zacarías

El precandidato a la gobernación por Colorado Añetete, Roberto González Vaesken, anunció que una vez en el cargo, dispondrá un corte administrativo y una auditoría financiera a la gestión de Justo Zacarías. Agregó que en caso de hallarse irregularidades presentará denuncia a la fiscalía y los órganos correspondientes.

Esto fue lo que dijo ayer el postulante del movimiento disidente a Radio Parque en lo que tendría que haber sido un debate de precandidatos colorados a la gobernación del Alto Paraná. Sin embargo, los demás aspirantes al cargo Elio Cabral y Juan Carlos Barreto, de Honor Colorado, no se presentaron.

Además de la auditoría a la administración del gobernador Zacarías, González Vaesken dijo que los aspectos más importantes que tendrá en cuenta su gobierno será el tema de la provisión de agua potable, plantas de tratamiento, desagües cloacales.

En materia de educación, señaló que la instalación de más universidades es importante para la ciudadanía, ya sean privadas o públicas. Agregó que es sumamente importante que las casas de estudios ejerzan funciones en el ámbito investigativo en el marco de programas viables para el departamento.

También habló del acceso a la información pública y que los datos de su gestión serán transparentados, de fácil acceso a través de internet. Así como también, vía web, proveerá un espacio para reclamos y denuncias.

Añadió que no responde a ninguna estructura que solo busca facturar a costa del pueblo, le permitirá dejar un legado de transparencia en la gobernación.

“Ya no hay patriotas que quieran al país y su gente. El partido no es culpable que tengamos delincuentes en sus filas. Soy el mejor candidato a diferencia de los demás adversarios que tengo, no podemos improvisar para el mayor cargo administrativo, con gente de escasos estudios”, aseguró.

