Participa en actos oficiales como diputado, no como candidato

Ante las acusaciones de que utiliza recursos públicos para promocionar su candidatura, el diputado Elio Cabral dijo que no es cierto. Agregó que él no utiliza las estructuras de la Municipalidad de Ciudad del Este y ni la Gobernación del Alto Paraná. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Cabral ha aparecido constantemente en actos oficiales de ambos entes públicos, como inauguraciones, entrega de aportes, verificación de obras entre otros, lo que se constituye en un descarado uso de recursos del Estado para proselitismo de su candidatura a gobernador. Antes del anuncio de su postulación, a Cabral no se lo veía en actos oficiales.

Sostuvo que no puede dejar de asistir a estos eventos porque recibe invitación de las autoridades en carácter de diputado, no de candidato.

