“Apretar el gatillo”, la arenga del ministro de gabinete a la FTC

Un polémico video en que se ve al ministro de Gabinete Civil Juan Carlos López Moreira arengando a tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se viralizó en las redes sociales. El funcionario, mano derecha del presidente Horacio Cartes, no tiene injerencia en la FTC.

“Ustedes son los que tienen que entrar, estar en el monte, atentos, apretar el gatillo para que esto funcione. Sin ustedes no podemos hacer nada”, dice en una parte López Moreira a las tropas en un video que trascendió en las redes sociales. Se desconoce cuándo y dónde tuvo lugar esta peculiar arenga de un funcionario del Ejecutivo que nada tiene que ver en la cadena de mando de seguridad y menos de la FTC.

“No estoy acostumbrado a hablar, soy de muy bajo perfil, no es lo mío esto. Pero como siempre vengo diciendo a todos, nosotros podemos darles todo el esfuerzo, todas las herramientas, podemos darles todos los recursos necesarios, pero sin el apoyo de ustedes, nada podemos hacer”, expresa al inicio del material, que dura poco más de un minuto, el ministro secretario de la Presidencia.

“El Presidente siempre dice que el mejor trabajo es el trabajo en equipo. Entonces, yo creo que nosotros vamos a darles todo el apoyo, pero sin que ustedes puedan hacer el trabajo que les corresponde, nosotros no vamos a lograr el objetivo (sic) (…) Ustedes tienen bien en claro cuáles son los objetivos (…) Hemos establecido bien las bases y qué es lo que cada uno esperamos de ustedes. Entonces les damos toda la fuerza, todos los recursos y todo el apoyo desde el Presidente para abajo”, concluyó López Moreira.

Comments