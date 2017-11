Alumnos señalizan una calle ante ausencia de la comuna

Alumnos de la Escuela Básica 3.053, San Carlos, del km 7, 5, de Ciudad del Este, procedieron a señalizar la calle frente a la institución educativa. Es con el fin de lograr que los conductores vean los indicadores y disminuyan la velocidad al pasar por la arteria, que no contaba con ningún tipo de señalización, lo que revela la ausencia de la municipalidad.

Los trabajos consistieron en pintar la lomada instalada frente mismo a la entrada de la escuela y colocar los dos carteles indicadores, en ambas márgenes de la arteria. “Esto hace parte del proyecto -Por un tránsito seguro- que realizaron los alumnos del noveno grado. El lugar no contaba con señalización, por eso decidimos trabajar en esto”, manifestó la directora de la institución, Deolinda Samudio Almada.

Para realizar la pintura y colocar los indicadores, los integrantes del centro educativo contaron con el apoyo de efectivos policiales de la comisaría de la zona, quienes organizaron el tránsito.

La directora mencionó que los chicos invirtieron G. 350.000 solo en la pintura que se usa exclusivamente para señalizar reductores de velocidad, además de los gastos de los postes de madera con carteles de aluminio, para indicar la presencia de lomada en el lugar.

“Los estudiantes se mostraron muy contentos por el trabajo que se realizó. Les gusta trabajar y aportar para la sociedad y con esto ellos también aprenden a ser responsables”, indicó.

Comentó que no es la primera vez que realizan este tipo de proyectos con los alumnos, ya que en años anteriores también hicieron algo similar. “Lastimosamente los indicadores no duran mucho tiempo. Los inadaptados sacan, rompen, tiran y es lamentable, por eso cada año debemos renovar los trabajos”, señaló.

CONCIENCIACIÓN

La profesional lamentó la falta de conciencia de los conductores que tienen la mala costumbre de circular en alta velocidad. Dijo que urge una campaña de concienciación para que los mismos aprendan a reducir la velocidad, principalmente cuando pasan frente a alguna institución educativa.

“Gracias a Dios nunca tuvimos ningún accidente que involucre a nuestros alumnos pero igual nos preocupa como manejan las personas por acá. Falta más conciencia y es lo que pedimos a las autoridades, que eduquen a los demás”; destacó.

La institución educativa cuenta con 480 alumnos en los turnos mañana y tarde y por la noche funciona el colegio, con 260 estudiantes.

Este no es el único lugar que necesitaba buena señalización de tránsito, ya que existen varias arterias que carecen de los indicadores. En algunas avenidas, las pinturas de las lomadas se encuentran tan desgastadas que es imposible divisarlas.

Comments