El Alto Paraná que los candidatos ignoran

es indudable el potencial económico y político del Alto Paraná. Es uno de los departamentos más habitados del Paraguay y de mayor movimiento económico. La región se caracteriza por su extraordinaria riqueza en cuanto a agricultura, industria y comercio. De hecho, históricamente ha sido el que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) y al Presupuesto General de Gastos de la Nación. A pesar de la alta evasión y del terrible contrabando, el fisco sigue teniendo al Alto Paraná como uno de sus principales fuentes de ingresos.

Políticamente también nuestra región es rica, por la alta concentración de votantes en la zona. El Alto Paraná junto con Itapúa y Central pueden definir pujas electorales. Ello explica que el presidente Horacio Cartes haya elegido nuestra zona para comenzar a promocionar su proyecto reeleccionario y que al fracasar en dicho proyecto también en esta región, su delfín, Santiago Peña, haya iniciado también su campaña para la presidencia.

A pesar de este gran potencial, el décimo departamento sigue afrontando precariedades que ya fueron superadas hasta por las sociedades más atrasadas. Aún en las regiones más alejadas del país, los habitantes consumen agua potable, no así con las ciudades cabecera del Alto Paraná como la misma capital departamental Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, donde los pobladores siguen dependiendo de “aguateras” precarias, que comercian con el agua sin siquiera tener en cuenta las condiciones de salubridad. Estas ciudades tampoco cuentan con alcantarillado sanitario y en miles de casas se utilizan pozo ciegos y letrinas, lo que contamina la calidad del agua que consumen las familias. Es un grave problema de salud pública, que nadie hasta ahora se planteó, ni siquiera los seudo profesionales de la salud que se desempeñan en la región. Es una verdadera vergüenza.

Increíblemente, a pesar del gran potencial económico del Alto Paraná, los distritos de Itakyry, Mbaracayú, San Cristóbal, Ñacunday y Domingo Martínez de Irala todavía no tienen acceso pavimentado y con cualquier lluvia los pobladores quedan aislados. La situación es tan vergonzante que el intendente de Mbaracayú debió recurrir al Brasil para solicitar la pavimentación del acceso al distrito. Lo mismo pasa en Domingo Martínez de Irala, donde la mayor parte de la población tiene documentación argentina, porque al otro lado del río reciben mejor atención en materia de salud y educación. Pese a ello, el ministro Ramón Giménez Gaona, el presidente Horacio Cartes y gobernador Justo Zacarías Irún, en estos años, no movieron un dedo para sacar a Irala del aislamiento y la postergación.

Con todo el dinero que diariamente circula en la región, en el Alto Paraná todavía hay compatriotas que mueren por el camino al hospital porque no hay ambulancias. Madres y niños mueren por falta de atención médica y existe una alta tasa de desnutrición en la población infantil. ¡Vergüenza!

Estos son solo algunos de los graves problemas que sigue afrontando nuestro departamento, la mayoría de estos problemas son consecuencias de la ineficiencia y de la corrupción de los mismos sinvergüenzas que ahora salen a las calles para pedir votos. Por supuesto, ninguno de ellos plantea soluciones para estos problemas, ni siquiera lo ponen como cuestión de debate. Ellos están distraídos y quieren distraer a la opinión pública con peleas y acusaciones, porque eso servirá de anestesia y les permitirá acceder nuevamente al poder para asegurarse otros cinco años de buena vida.

