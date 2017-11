Tras larga lucha hernandarienses logran construcción de hospital

Luego de casi cuatro meses de lucha, Hernandarias finalmente logra la aprobación para la construcción de un moderno hospital para el Instituto de Previsión Social (IPS) que estuvo a punto de quedar reducido a un puesto de salud. En febrero del 2018 se llamará a licitación para el proyecto y si todo marcha bien, las obras iniciarán en marzo próximo.

La obra será ejecutada luego de cuatro años de estar paralizada, ya que en el predio destinado para el centro asistencial se llegaron a levantar los pilares y la base para la infraestructura. “Se logró la construcción del hospital y la semana que viene me van a entregar la resolución firmada”, manifestó la doctora Marcela Agüero, directora del centro asistencial hernandariense.

Actualmente, el centro asistencial funciona en un local alquilado, con servicios reducidos y con falta de profesionales en algunas especialidades. Ante la creciente afluencia de pacientes, los hernandarienses no pudieron aceptar que el centro asistencial sea reducido a un puesto de salud, con la intención de centralizar las atenciones en el nuevo Hospital de IPS que se inauguró recientemente en Ciudad del Este, pero que está vacío.

Concejales de Hernandarias, autoridades locales de IPS y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad viajaron varias veces hasta Asunción para negociar con el presidente de la previsional Benigno López y lograr por la construcción de un hospital grande que dé abasto a la demanda de pacientes.

Al principio no hubo respuestas, pero tras varias presiones y amenazas de movilizaciones, finalmente se consiguió que continúe la construcción de un centro asistencial modelo y no de un “simple puesto de salud”.

“Estamos muy contentos porque conseguimos que nuestro hospital no sea reducido. Vamos a contar con toda la infraestructura que anteriormente teníamos para dar asistencia a los asegurados”, indicó Agüero.

Mencionó que van a tener las cuatro especialidades, pediatría, cirugía, clínica médica y gineco-obstetricia, con los dos quirófanos, salas de urgencias, 30 camas para internados y otros espacios adicionales.

El centro asistencial cuenta con un plantel de 25 médicos y 15 enfermeras, que deberá aumentarse una vez que se tenga el nuevo hospital. En la actualidad urge la contratación de un cardiólogo, un traumatólogo y un médico de familia para dar atención a las necesidades, sin embargo, la directora del centro asistencial pidió un poco más de paciencia a los asegurados de la zona.

“Vamos a tener un hospital con todos los servicios y profesionales requeridos en breve, solo pedimos que nos tengan más paciencia para poder brindar un servicio óptimo en poco tiempo”, destacó.

