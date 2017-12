Senado aprueba aumento del impuesto al tabaco de 30 a 40%

La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de Ley que aumenta el impuesto al tabaco entre el 30 y 40 por ciento. Los senadores oficialistas, que responden al presidente Horacio Cartes, se opusieron a la propuesta.

Los senadores colorados disidentes (Colorado Añetete), los del Frente Guasu, Avanza País, liberales llanistas y no llanistas, además de los independientes, votaron a favor de aumentar el impuesto al tabaco entre el 30 y el 40 por ciento. Actualmente el gravamen para el sector tabacalero es solo del 16 por ciento. Además, se dispuso un cobro adicional de G. 1.500 por cada cajetilla de cigarrillo.

Los que se opusieron fueron los senadores colorados oficialistas (Honor Colorado), que responden al presidente Horacio Cartes. Un no de los gerentes de las empresas del Mandatario es José Ortiz, quien preside el gremio de tabacaleros y había cuestionado duramente el referido proyecto.

Uno de los que defienden la postura de Cartes y de Ortiz es el legislador Juan Darío Monges, quien aseguró que con el proyecto solo se busca “matar al sector tabacalero” y a los empleos que produce.

Desde la oposición argumentaron que el tabaco genera cientos de muertes cada año, lo que a su vez golpea el presupuesto del Ministerio de Salud por la cantidad de pacientes que atienden por problemas pulmonares. Resaltaron, además, que actualmente el impuesto al tabaco genera unos 64 millones de dólares al año, y que, una vez puesta en vigencia la propuesta, podría el Estado recaudar unos 500 millones de dólares.

Lo recaudado a través del impuesto, que tuvo ayer media sanción, será destinado un 45 por ciento al Fondo de Excelencia para la Educación, un 45 por ciento para el Ministerio de Salud y 10 por ciento para atención a la niñez por parte de los municipios.

El proyecto así pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo colorado tiene peso importante para aprobar o rechazar normativas que no se ajusten a los intereses del cartismo.

“Es inaplicable y confiscatorio”

El presidente de la Unión de Tabacaleras del Paraguay, José Ortiz, dijo que es inaplicable el aumento del impuesto al tabaco, al serle consultado sobre el tema en radio Ñanduti.

Expuso que no le sorprende la aprobación porque se da en un momento político, pero que espera que esto sea revertido en otras instancias, lo que sería la Cámara de Diputados.

“Esperamos que en otras instancias sea corregido o sea anulado porque son impuestos inocuos, son proyectos de ley que no van a tener el efecto que dicen. Hablan de cifras siderales, cifras supuestas a recaudar y para que se recaude alg, ese dinero tiene que estar en el mercado y ese dinero no está en el mercado”, explicó.

Insistió que se trata de un impuesto inaplicable y confiscatorio.

Comments