Playa, arena y sol, disponibles en costanera de Hernandarias

Desde ayer está habilitada la tan anhelada playa de la costanera de Hernandarias para todos los altoparanaenses. Muchas familias llegaron a primeras horas de la mañana, con sus sillas, sombrillas y termos de tereré para disfrutar, por primera vez de este espacio recreativo, que es toda una novedad para la comunidad.

El lugar ofrece 400 metros de playa con arena blanca, tiene un área verde más arriba, cantina, sanitarios y estacionamiento para vehículos. Además, cuenta con un equipo de salvavidas y personal de seguridad que monitorea la zona permanentemente. Es un espacio recreativo totalmente equipado y seguro para las familias.

El acceso es libre y gratuito para todos, siempre que acaten la lista de reglamentaciones establecidas para mantener un orden estricto en el lugar.

La habilitación se realizó con presencia de autoridades locales y de la Itaipu Binacional, que encabeza las obras del espacio recreativo. “Es un proyecto anhelado que apenas está comenzando. Hace tiempo que teníamos que habilitar esta playa pero no se pudo por el embalse. Ahora estamos habilitando esta primera parte, pero la meta es habilitar 1.100 metros de playa en total”, indicó el licenciado Rogelio Salaberry, coordinador de turismo de la Itaipu Binacional.

Mencionó que los trabajos continuarán para extender la playa de a poco y que probablemente para el próximo verano se realice la inauguración oficial del lugar, con los 1.100 metros planificados

El intendente Rubén Rojas agradeció el apoyo y trabajo mancomunado que se desarrolla con la binacional y dijo que el emprendimiento representa una gran oportunidad para el crecimiento comercial de la ciudad.

“Ya contratamos a nueve salvavidas y otros guardias de seguridad, además, hay personas en la cantina y muchos otros rubros que se podrán habilitar de a poco. Este es un gran paso para el crecimiento turístico de Hernandarias”, señaló.

Las autoridades explicaron que los reglamentos establecidos pueden parecer rigurosos al principio, pero que es con el único objetivo de mantener el orden y brindar seguridad a las familias que van a pasar un momento de recreación.

Reglamentaciones: el acceso es de martes a domingos, de 10:00 a 19:00;

► el visitante necesariamente deberá presentar su documento de identidad para ingresar; – los menores de 16 años podrán acceder al lugar, en compañía de un adulto, quien será responsable por los mismos

► los visitantes serán responsables de los incidentes o accidentes que sufran. También los daños causados a la infraestructura, vegetación u otros recursos del área, serán de exclusiva responsabilidad del visitante, y estarán sujetos a sanciones económicas, e inclusive la expulsión del lugar; se deberá dejar limpias y ordenadas las instalaciones utilizadas.

Algunas de las prohibiciones

• Pernocte (hospedaje y camping)

• El ingreso de bebidas alcohólicas de toda clase

• El ingreso de agua, jugos, gaseosas u otros refrigerantes en envase de vidrio

• Consumir alimentos dentro del agua

• Introducir al agua niños o adultos con pañales

• Ingresar con animales o mascotas, salvo perros guía (que cumplan las normas establecidas) acompañando a invidentes

• Fumar en áreas de recreo comunitario y riesgo de incendios de pastizales o de bosques.

• Estacionar en lugares no establecidos o permanecer en el vehículo estacionado en el predio por más de 10 minutos.

• La cocción y preparado de alimentos en áreas de playa, parques, paseos y peatonales anexas.

• Ingresar al área con cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca o material bélico, inflamable o explosivo sólido, líquido o gaseoso.

• Alterar el orden público o molestar a los demás visitantes, o la conducta indecorosa, que puedan afectar a la moral y a las buenas costumbres.

• Utilizar elementos sonoros (radios, instrumentos musicales, etc.) que perturben el ambiente natural o a otros visitantes. Se aconseja mantener bajo su volumen.

• Vender bebidas alcohólicas, narcóticos u otras drogas, así como ingresar al área en estado de ebriedad o con signos de consumo de drogas.

• Realizar propaganda, política partidaria. Asimismo, la colocación de avisos publicitarios que no fueren previamente autorizados por la administración.

• El acceso y permanencia a vendedores ambulantes, así como la comercialización de cualquier producto o servicio, salvo expresa autorización de la administración.

