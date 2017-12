Hernandarienses esperan construcción del nuevo IPS

La comunidad de Hernandarias espera ansiosa el inicio de la construcción del nuevo hospital para el Instituto de Previsión Social (IPS). Finalmente el proyecto fue aprobado por el director del ente Benigno López y los hernandarienses no tendrán un simple puesto de salud, sino que un verdadero centro asistencial para dar abasto a la alta demanda de pacientes.

Esta semana autoridades del IPS local recibieron la confirmación oficial de la construcción de unos 5.000 metros para el nuevo hospital. “Finalmente contamos con los documentos respaldotorios que nos permitirá exigir con propiedad que inicien las obras. Y lo mejor es que todo lo conseguimos como lo habíamos solicitado de acuerdo a las necesidades”, indicó el concejal Carlos Bergottini.

Mencionó que lograron las 30 camas propuestas, las cuatro especialidades que son pediatría, ginecó-obstetricia, Clínica familiar y traumatología. También contarán con dos ambulancias, una de ellas con terapia intensiva que ya es un sueño anhelado de hace años en la comunidad.

“Estamos muy conformes porque mediante que no nos callamos ahora vamos a tener nuestro hospital modelo. Si nos callábamos íbamos a quedarnos con un pequeño dispensario médico que al final no nos iba a servir de nada”, señaló.

Este lunes, la directora de la previsional local dará una conferencia de prensa en el centro asistencial, para dar los detalles del proyecto de la construcción y presentar el proyecto oficial aprobado.

CIFRAS

300 pacientes por día recibe la previsional en su local alquilado

35 funcionarios trabajan actualmente

30 camas tendrá el nuevo hospital

4 especialidades funcionarán próximamente

2 ambulancias tendrá el nuevo centro asistencial

5.000 metros de construcción fueron aprobados

