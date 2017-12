Fernando Shuster asume como gobernador de Alto Paraná

El concejal departamental, Fernado Shuster (ANR) asumió como gobernador del Alto Paraná en reemplazo de Justo Zacarías Irún (ANR), quien presentó su renuncia y ahora pretende regresar a la Cámara de Diputados para el próximo período 2018-2023.

Shuster asumió en una sesión extraordinaria de la Junta Departamental y ocupará el cargo por unos ocho meses. Explicó que de momento no habrá ningún cambio en las secretarias y que no va pretender modificar los trabajos que se estuvo haciendo. “De momento todo sigue así como está. No puedo cometer el error de querer dejar una marca en ocho meses, siendo este un gobierno que está dando resultado”, expresó.

El gobierno de Zacarías Irún fue marcado por escándalos de corrupción como los casos de “gallinero de oro”, “galletitas rompedientes”, entre otros.

