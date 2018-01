Los Zacarías piden respeto para acompañar a González Vaesken

El candidato a senador Javier Zacarías (ANR) y su hermano, el aspirante a diputado Justo Zacarías (ANR) pidieron que se les respete y no se les ofenda dentro de la dirigencia colorada para trabajar por Roberto González Vaesken para la gobernación, según el postulante a concejalía departamental Freddy Chamorro (ANR).

A más de un mes de las internas coloradas, los líderes departamentales de Colorado Añetete y de Honor Colorado, sector liderado por Javier Zacarías, aún no concretaron el famoso “abrazo republicano”.

La falta de unidad de la ANR es el resultado de unos sangrientos comicios primarios con intercambio de fuertes acusaciones, que incluyó cargos por hechos de corrupción.

En el día D, González Vaesken, de Colorado Añetete, denunció al clan Zacarías por supuestamente intentar adulterar las actas electorales para favorecer a Elio Cabral, de Honor Colorado, en la puja por la gobernación. Mientras que el candidato a diputado Ulises Quintana, de Colorado Añetete, anunció que no compartirá escenario con la familia Zacarías.

“Ellos (Justo y Javier Zacarías) quieren trabajar por la lista 1; es más, dijeron que van a trabajar por la lista 1. Lo único que ellos pidieron es que se les respete, que no se les ofenda y que se trate de conciliar el sistema de trabajo que se va a utilizar en las elecciones generales”, expresó Chamorro, perteneciente al equipo político de Javier Zacarías.

El candidato a concejalía departamental confía que en los próximos días o semanas se dará la unidad de la dirigencia en Alto Paraná. “Todos vamos a trabajar para que Marito sea el próximo presidente… Creo que es importante que los líderes al menos empiecen a conversar y esa iniciativa se trasladará a toda la dirigencia”, remarcó Chamorro.

El sector interno de Honor Colorado, liderado por el diputado Ramón Romero Roa, tras la proclamación de candidatos, se unió con el equipo de González Vaesken.

Maquinaria colorada

Freddy Chamorro, quien encabeza la lista de concejalía departamental, se mostró confiante y dijo que los candidatos del Partido Colorado arrasarán en las elecciones del 22 de abril.

“En el Partido Colorado hay voto obediente. Los afiliados saben que dentro del Partido Colorado están las mejores opciones”, apuntó Chamorro.

El aspirante a concejal recordó que el último Gobierno liberal con Federico Franco fue marcado por escándalos de corrupción y sostuvo que la administración de Horacio Cartes no fue marchado por saqueos.

“Considero que vamos a tener una mayoría en el Senado, Diputados, la Junta Departamental y Roberto Vaesken va a tener una gran victoria en Alto Paraná”, manifestó Chamorro.

