Amarilla asegura que impedirán juramento de Zacarías en Senado

El senador Carlos Amarilla, que busca el rekutu por el movimiento Compromiso Ciudadano, aseguró que con otros sectores políticos pretenden impedir el juramento de Javier Zacarías (ANR) en el Senado, el próximo 30 de junio. Mientras que Zacarías sostuvo que Amarilla debería preocuparse de su imputación por un supuesto faltante de G. 9.000 millones cuando gobernó el departamento Central.

El senador Amarilla inició ayer una gira de tres por el Alto Paraná con los candidatos locales de Compromiso Ciudadano como parte de la campaña proselitista con miras a las elecciones de este 22 de abril.

El legislador mencionó que están construyendo una mayoría parlamentaria -integrada por colorados, liberales e independientes- para impedir que Javier Zacarías jure como senador del próximo período 2018-2023.

“Necesitamos de 30 hombres en el Senado. Creo que Zacarías Irún no va a asumir, nosotros estamos comprometidos en conformar una mayoría parlamentaria, que impida el juramento de todos aquellos que no tienen porqué estar en el Parlamento”, remarcó Amarilla.

Según el senador de Compromiso Ciudadano, Zacarías tiene el control político de la zona para beneficio propio, acaparando todas las instituciones públicas y envileciendo al Estado. “Ojalá que se concrete el derrumbe de este clan nefasto”, apuntó.

Amarilla recordó que en el Senado la actual multibancada dio ejemplo de moralidad política con la expulsión de Óscar González Daher, imputado por tráfico de influencia. “González Daher es un pez menor comparativamente. El tiburón del mediterráneo es Zacarías Irún. Sin embargo, le dimos un torpedazo a esa línea de flotación y está hundido González Daher y ahora vamos por Zacarías Irún”, reiteró Amarilla.

El legislador confía que el presidenciable colorado Mario Abdo Benítez, con quien tiene una cercanía, acompañará con firmeza la decisión de la eventual multibancada del próximo período. “Vamos a tomar una decisión política, si hasta ahora la justicia no funciona y un delincuente como Javier Zacarías anda suelto”, refirió.

“El investigado es él, no yo”

Por su parte, Javier Zacarías sostuvo que el senador Amarilla debería preocuparse de su proceso penal por un supuesto faltante de G. 9.000 millones durante su gestión en la gobernación de Central (2008-2013).

“Así como están las cosas la cárcel es para él y no para mí. No lo digo yo, lo dicen las denuncias y el Ministerio Público. Su imputación está ahí”, expresó Zacarías.

