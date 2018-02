González Vaesken cambia de postura y se une a Zacarías

El candidato a gobernador Roberto González Vaesken (ANR) cambió radicalmente su postura y se unió con el candidato a diputado Justo Zacarías (ANR) para enfrentar las elecciones generales de abril próximo. González Vaesken mantuvo un discurso crítico en las internas contra el clan esteño y prometió auditar “los robos” de la gestión del exmandatario departamental, su nuevo aliado político.

En la víspera, González Vaesken y el exgobernador Zacarías oficializaron “el abrazo republicano” y se olvidaron de fuertes ataques en las elecciones primarias del 17 de diciembre pasado. Aunque, previamente mantenían conversaciones para limar las asperezas con el objetivo de unificar el equipo político.

Durante las internas, González Vaesken había acusado a la familia Zacarías de “acaparar el poder para garantizar impunidad”, en alusión a que varios integrantes de la casta esteña están empotrados en el Gobierno.

González Vaesken también había afirmado que el gobierno departamental de Justo Zacarías y que la administración municipal de Sandra McLeod estaban contaminados con hechos de corrupción como supuestos negociados con la merienda y almuerzo escolar, entre otros.

En el día de las internas, González Vaesken acusó al clan Zacarías de maniobrar para adulterar el resultado electoral a favor de su precandidato Elio Cabral a la gobernación. Esa misma fecha, anunció que cuando llegue al gobierno departamental mandaría auditar la gestión de Justo Zacarías “para que los responsables de robos terminen en la cárcel” y dijo que “no se abrazará con ladrones”.

Las heridas ocasionadas en las internas entre ambos grupos políticos prolongaron la unidad colorada en Alto Paraná. Los Zacarías habían exigido respeto y no ser agraviados para respaldar a González Vaesken.

En un comunicado de prensa, González Vaesken informó que la unidad fue sin condicionamientos. “Vamos a continuar luchando contra la corrupción. No vamos a bajar nuestra bandera de reivindicaciones. Al mismo tiempo nuestro compromiso con la ciudadanía en forma seria y sin apasionamientos”, expresó González Vaesken, quien reafirmó su promesa de auditar el gobierno departamental.

Algunos referentes del equipo original de González Vaesken se mostraron en contra de la unión con los Zacarías, por temor a espantar los votos por el rechazo a la familia esteña.

En tanto, un grupo de independientes pretendía respaldar a González Vaesken, pero bajo la condición de no unirse con los Zacarías.

Usan sede de Gobierno como una seccional

La reunión político-partidaria entre González Vaesken y el exgobernador Zacarías fue en el edificio de la Gobernación del Alto Paraná, en horas de mañana de ayer.

El gobernador interino Fernando Schuster -que también participó en el encuentro- permitió que la sede de gobierno sea usada como una seccional para una reunión partidaria de sus correligionarios.

En el encuentro igualmente participaron el candidato a Parlasur Rolando Segovia, la aspirante a diputada Blanca Vargas de Caballero, entre otros dirigentes locales de la ANR.

