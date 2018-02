Ulises Quintana ratifica que no compartirá escenario con Zacarías

El candidato a diputado 2, por el Partido Colorado (Añetete Paraguay) Ulises Quintana, aseguró que no compartirá escenario con los Zacarías en ningún momento. Dijo que trabajará por la unión del partido, pero con su propio grupo, de manera independiente. Afirmó que va a mantener su postura en cuanto a las series de denuncias de corrupción que había realizado en contra de la actual administración municipal.

“Buscamos siempre la unidad partidaria, porque se necesita una fuerza electoral. Pero eso no significa que busquemos impunidad. Mi compromiso es con la ciudadanía, soy producto de listas abiertas y no voy a pisar mi palabra”, manifestó Quintana, tras asegurar que no va a compartir escenarios con los Zacarías, a quienes viene denunciando por una serie de irregularidades.

“Yo me debo a la confianza del pueblo. Entonces debo actuar de acuerdo a mi discurso.

Buscamos la transparencia en las gestiones públicas y las personas que hoy fallaron, deben hacerse responsables de sus inconductas”, señaló al referirse a la familia Zacarías.

Sin embargo, dijo que de igual manera va a trabajar y pedir votos por la lista 1, que encabeza Lucho Zacarías para la diputación. “Estamos en un sistema electoral que es indivisible. Pero yo voy a trabajar por mi parte, con mi equipo político. No creo que comparta escenario con ellos (los Zacarías), pero voy a trabajar por la lista uno”, reiteró.

“Este es un caso muy suigeneris, porque a diferencia de cualquier otro político, yo estoy como denunciante ante muchas cosas, pero voy a trabajar de igual manera en pos de mi partido”, añadió.

