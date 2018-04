Paralizaron los proyectos para servicios de IPS por elecciones

El nuevo hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), de Ciudad del Este sigue sin funcionar y los equipamientos nuevos no llegaron. Autoridades del gobierno aseguraron en noviembre pasado, durante la inauguración del local, que tres meses después, todo estaría adecuado y equipado para mejorar la asistencia a los asegurados, pero nada se cumplió. La construcción del nuevo IPS en Hernandarias también debía comenzar en marzo pasado pero todo se paralizó por las elecciones de mañana.

Como en casi todos los ámbitos en el país, los proyectos que beneficiarán directamente a la ciudadanía quedan en último lugar. En este caso, la desidia del gobierno afecta al sistema de salud, ya que los hospitales de IPS de Ciudad del Este y Hernandarias sufren severas consecuencias, esperando que se concreten los proyectos previstos que ya deberían de haber iniciado hace meses.

En la capital departamental, desde hace unos meses el centro asistencial funciona dividido y hay más problemas que soluciones desde que el nuevo hospital se inauguró. Por un lado, en el nuevo edificio están instalados los servicios de fichaje, consultorios externos y las dependencias administrativas. Mientras que en el local antiguo siguen las urgencias, internaciones y quirófanos.

Para mudar todos los servicios al nuevo edificio, primero deberían llegar unas 240 camas nuevas y varios equipamientos, que el gobierno prometió estarían disponibles para marzo pasado. Pero las promesas no se cumplieron y recién después de las elecciones estarían concretándose los planes, pero de a poco, había explicado el coordinador regional de hospitales del IPS zona 10, Dr. Hugo Casartelli.

“Todo lleva su tiempo y como estamos en época electoral, no se sabe quiénes van a seguir en los cargos o como responsables. No sabemos qué pasará. Pero están en licitación la adquisición de camas y otros equipamientos”, señaló.

“No podemos mudar el quirófano porque aún no hay camas nuevas para internaciones y ambos servicios deben estar cerca. Las camas que tenemos ya son obsoletas, además, se requieren de muchos equipamientos nuevos para que el centro funcione como corresponde”, destacó.

Aseguró que las mudanzas se estarían agilizando luego de las elecciones del 22 de abril, pero no pudo determinar fecha.

HERNANDARIAS

La construcción del nuevo hospital del IPS de Hernandarias debía iniciar en marzo pasado, sin embargo, los trabajos se fueron posponiendo sin explicaciones. La directora del Instituto de Previsión Social (IPS) de Hernandarias, Dra. Marcela Agüero, afirmó hace unos días que la construcción recién iniciaría después de las elecciones del 22 de abril, lo que revela que el gobierno, una vez más atrasó un importante proyecto, para concentrar sus fuerzas en las campañas políticas que realizaron.

Agüero mencionó que a fin de mes se reunirá con los directivos de la previsional para fijar la fecha oficial del inicio de obras.

El plan contempla la construcción de unos 5.000 metros para el nuevo centro asistencial, con la habilitación de 30 camas para internados y las cuatro especialidades que son pediatría, gineco obstetricia, clínica familiar y traumatología. También contarán con dos ambulancias, una de ellas con terapia intensiva, que ya es un sueño anhelado hace años en la comunidad.

Comments