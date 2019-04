El Shopping Box reabre sus puertas vía amparo de juez servil a Zacarías

La administración del Shopping Box abrió al público el sábado, violando la clausura dispuesta por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Ciudad del Este. Alegaron un amparo del juez Marino Méndez, funcional al clan Zacarías.



El Juzgado de Faltas, Primer Turno, de la Municipalidad de Ciudad del Este clausuró el jueves último, el Shopping Box ubicado en las 9 hectáreas, en la esquina de la avenida Monseñor Rodríguez y Luis María Argaña del centro. Según la Comuna, no se presentó ninguna documentación que avale la construcción del edificio, ni el pago del canon correspondiente.

El viernes, dueños del shopping no se presentaron a la audiencia indagatoria convocada por el Juzgado de Faltas Municipales. Los abogados de la empresa Estacionamiento del Este, de Diego Hayes Sarubbi Kunzle, recusaron a la jueza Mirian Giménez Vallejos, suspendieron la audiencia y pidieron todos los documentos que fundamentan el sumario abierto.

El abogado Arsenio Erico Benítez Morel, también administrador de Box, anunció una conferencia de prensa para el sábado, donde supuestamente exhibirían los documentos, pero tal evento no se concretó.

VIOLACIÓN DE CLAUSURA

El sábado, el Shopping Box reabrió sus puertas al público, violando lo dispuesto por el Juzgado de Faltas. Por ese motivo, funcionarios de Fiscalización de la Comuna con acompañamiento de la Policía Municipal, procedieron a clausurar nuevamente el centro de compras.

Sin embargo, llamativamente no había funcionarios de administración que pudieran cerrar las puertas metálicas automatizadas. Ante esta situación, policías municipales formaron barreras para impedir el acceso de más clientes.

A las 12:55 del sábado, llegó a la Municipalidad la notificación del amparo judicial, emitido por el juez Marino Méndez, ordenando la reapertura. Es el mismo juez que había emitido un amparo favorable a Sandra McLeod Zacarías, cuando su gestión fue intervenida y “blanqueó” a un intendente franqueño del equipo político del clan. Asesoría Jurídica de la Comuna anunció que apelará el amparo y denunciará al juez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Contrato solo contempla estacionamiento y casillas

El Shopping Box de Ciudad del Este estaría usurpando tierras municipales, según la administración comunal.

Desde la Dirección de Asesoría Jurídica sostienen que no existen documentos que avalen la construcción del centro de compras en la finca 2925. Esta finca forma parte de las famosas 9 hectáreas y fue entregada en concesión por la exintendenta Sandra McLeod Zacarías, el 18 de noviembre de 2008, al empresario Diego Hayes Sarubbi Kunzle, amigo de José Ortiz, mano derecha del expresidente Horacio Cartes. El contrato tiene una duración de 25 años. Contempla la explotación de un estacionamiento privado, la reubicación de trabajadores de la vía pública, pero no la creación de un shopping privado.

Según el abogado Arsenio Erico Benítez Morel, representante de Sarubbi Kunzle, el centro de compras “fue construido para recuperar el dinero invertido en la obra social”. Se refirió así al tinglado, donde se crearon 304 puestos para reubicar a trabajadores de la vía pública.

Sin embargo, los documentos que avalan la construcción de Box no están en la Municipalidad, según la administración actual. Para Benítez Morel, los documentos sí existen y el sumario abierto tiene fines extorsivos.

Según el abogado, los locales del shopping tienen patente comercial y la Resolución 1580 de la Intendencia aprueba los planos de construcción de Box.

Comments