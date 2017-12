El Alto Paraná cuenta con una riqueza cultural extraordinaria. Nuestra región tiene la particularidad de haber forjado a grandes artistas en diferentes ámbitos de la cultura. Sin embargo, muchos están triunfando en otros lugares porque pareciera que no tienen cabida ni espacios en su tierra. Muchos, a pesar de su valioso talento, ni siquiera son conocidos.

Vemos que hay gente que está cultivando la música en diversos géneros. Intérpretes solistas, grupos, orquestas y coros forman parte de la fuente artística de nuestra región. Muchos de ellos en más de una ocasión dejaron en alto al Alto Paraná, tanto a nivel nacional como internacional. También están los bailarines, que en cuanto concurso se presentan, premios en los primeros puestos son los que logran. El nivel de la calidad de los artistas en general es alto, tanto que siempre que salen del país son reconocidos, algo que no siempre sucede en su región natal.

No vemos que en el décimo departamento se les brinde el debido espacio o se les esté creando alguno para su pleno desarrollo artístico. Contrariamente, vemos una gran demanda de consumo de eventos culturales, principalmente de artistas foráneos. Así como esto ocurre a nivel musical también pasa en el ámbito teatral. Vemos que muchos jóvenes que impulsan el teatro deben mirar hacia la capital en busca de otros escenarios porque aquí no encuentran el espacio merecido.

La cultura en general no halla un espacio de fomento, esa es una carencia terrible de la élite política del Alto Paraná, porque es la que debería crear esos espacios, pues son éstos los que están al frente de las instituciones como las municipalidades y la gobernación, que deben promover las expresiones culturales.

La industria cultural genera mucho dinero en cualquier parte del mundo y puede ser un potencial económico impresionante para esta región que tiene una variedad importante y una riqueza extraordinaria por la conjunción de culturas y nacionalidades.

Estamos todavía esperando que se creen esos espacios. Artistas y los gestores culturales son los que tienen que empujar a la clase dirigencial que está más ocupada -perdiendo el tiempo- en negociados y fomentando la mala fama de nuestro departamento. Son los artistas y los gestores culturales quienes pueden contribuir a desterrar los viejos estigmas de la tierra de la corrupción la ilegalidad y la piratería, que inmerecidamente nos endilgaron, quienes todavía siguen manejando nuestras instituciones.

