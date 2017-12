Se vendieron 500 autos familiares, pero con financiamiento privado

Esta semana el Gobierno anunció que en sólo 7 días se cerró la venta de 500 vehículos a través del programa “Auto familiar”. Sin embargo, no se aclaró que fueron autos vendidos con financiamiento privado. El Banco Nacional de Fomento (BNF) no desembolsó -por lo menos hasta el cierre de nuestra edición- fondos para ese efecto.

A una semana del lanzamiento del programa “Auto para la familia paraguaya”, el Gobierno anunció en conferencia de prensa que ya se cerraron negocios para unos 500 vehículos a través de las concesionarias involucradas. Sin embargo, no aclararon que ninguna de estas transacciones se hicieron aún a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), sino de entidades privadas o al contado. La banca estatal no desembolsó aún crédito alguno, reconoció el titular del ente, Carlos Pereira.

Informó que, en lo que respecta al BNF, hasta ayer se aprobaron y acreditaron 36 créditos, que -según dijo- no se desembolsaron aún pero que en el transcurso del día estarían disponibles para los beneficiarios. “A esos 36 se suman otros 14 que están camino a ser aprobados y en proceso de acreditamiento. También hay otros 170 que ingresaron ayer (el miércoles) y están pendientes de estudio”, informó Pereira.

Agregó que, luego del lanzamiento del programa, “ese mismo día en la tarde no pararon de sonar los teléfonos en las concesionarias y que los empresarios aseguran que nunca vendieron tanto”. Dijo que para el lunes ya se estarán liquidando nuevas solicitudes, según los representantes de las ocho concesionarias, y los vehículos estarían llegando en la primera quincena de enero.

Los primeros datos que arrojaron el plan se revelaron en una reunión de evaluación entre los representantes de las ocho empresas concesionarias que se unieron y el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.

Hace poco más de una semana, el Gobierno anunciaba un plan de créditos para adquirir vehículos 0 km de producción brasileña y paraguaya. La financiación debía estar a cargo del BNF, con préstamos a 60 meses de plazo. Los automóviles costaban alrededor de G. 53 millones por unidad.

