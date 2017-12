Masiva concurrencia de bañistas alerta para potenciar nueva playa

Ante la masiva concurrencia de personas durante los primeros días de habilitación de la playa de la costanera de Hernandarias, los responsables ahora analizan ampliar el sector gastronómico y habilitar otro espacio para el estacionamiento. Desde el viernes último hasta el martes, más de 20.740 personas visitaron el lugar veraniego y se pretende potenciar el lugar para dar abasto a la demanda.

Los responsables aseguraron que fue todo un éxito el primer fin de semana de habilitación de la playa y que superaron las expectativas. “De no tener nada de gente y pasar a recibir a miles, es bastante positivo para la región. Estamos muy contentos con el gran impacto que está teniendo la playa”, indicó el licenciado Rogelio Sallaberry, encargado de turismo en la Itaipu Binacional.

El funcionario dijo que la ciudadanía acató sin mayores complicaciones las reglamentaciones establecidas para el ingreso al sitio, aunque admitió que falta concienciación para mantener limpio el lugar y tirar la basura en donde corresponde.

“Con la masiva concurrencia que tuvimos hay detalles que de repente se escapan pero las personas hacen ciertas cosas por ignorancia y no por violar los reglamentos, así que vamos a seguir trabajando en hacer campañas de concienciación”, señaló.

Por otra parte, resaltó que pese a la gran multitud de personas, no se registraron incidentes.

Comentó que para mantener el orden en el lugar, cuentan con un gran plantel de seguridad y que los trabajos se hacen en conjunto con la Policía Municipal, Policía Nacional, Policía Turística, personal de la marina y guardias de seguridad de Itaipu. “Con un buen trabajo mancomunado se pudo mantener el orden y la tranquilidad. Son unos 30 funcionarios que se dedican a cuidar el lugar”, destacó.

Mencionó que en los últimos días recibieron no solamente a personas del Alto Paraná, sino que también llegaron ciudadanos de Brasil y Argentina para conocer el nuevo atractivo turístico de la zona.

AMPLIACIONES

Sallaberry explicó que para el próximo fin de semana ya se tendrá un sector gastronómico más amplio, de manera a dar abasto a la intensa demanda. “Teníamos una cantina pero para evitar que la gente forme largas filas se va a ampliar el sector y de esa manera dar mejor servicio”, acotó.

Dijo, además, que ya están analizando determinar otro espacio para estacionamiento, ya que los sitios actuales no dan abasto.

Resaltó la iniciativa municipal que habilitó un bus para el traslado de las personas desde la entrada de la costanera hasta la playa, todos los fines de semana.

