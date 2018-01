No vidente despedido de la municipalidad espera cobrar salario del año pasado

Óscar Torres (31), exfuncionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, denunció ante este medio que fue despedido sin justa causa en diciembre último y que la comuna aún le debe los salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aseguró que necesita con suma urgencia cobrar sus haberes para poder solventar un tratamiento para su esposa que está con un embarazo de alto riesgo.

Según contó, trabajó como auxiliar administrativo en el departamento de Transporte Público, desde el año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017. Además de perder su empleo, no cobró nada de lo que le corresponde. “Me deben por los últimos tres meses trabajados y también mi indemnización correspondiente. Un abogado en lo laboral me dijo que deben pagarme alrededor de 25 millones de guaraníes”, indicó el no vidente.

Comentó que su familia depende exclusivamente de él. “Tengo un hijo que mantener y otro en camino, y el embarazo de mi señora es de mucho riesgo y no tengo forma de comprarle sus medicamentos. Necesito que me paguen con urgencia y todo lo que me deben”, destacó.

Afirmó que desde el lunes está acudiendo diariamente a la municipalidad para hablar con los responsables, quienes le aseguran que su nombre figura en planillas generales, pero para el cobro del salario de octubre, con los demás funcionarios, ya que según dijo, la mayoría de los trabajadores de la comuna también esperan cobrar los últimos tres meses del 2017.

Torres aseguró que si hoy no recibe una respuesta favorable a su reclamo justo, irá hasta Asunción para denunciar el hecho y legar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pidió ayuda para costear los gastos de su viaje ya que está sin dinero y dijo que los interesados en colaborar con su causa pueden comunicarse al 0994-296993.

Con respecto a la denuncia, el jefe de prensa de la comuna, Juan Sanabria, dijo que Torres era funcionario contratado por lo que no le corresponde indemnización. Agregó que su salario se le pagará en breve, junto con los demás funcionarios.

