Mercado califica de ilegal suba de pasaje

El presidente de la Junta Municipal Teodoro Mercado (PLRA) dijo que la suba del pasaje a G. 2.900, decidida unilateralmente por los empresarios, es irregular e ilegal por no ser autorizada por ordenanza.

Las empresas de transporte público urbano de Ciudad del Este aumentaron su tarifa de G. 2.500 a G. 2.900, desde el lunes pasado, bajo el pretexto de la suba del precio del combustible.

“La Junta no ha dictado ninguna ordenanza, ni una modificación sobre el punto. Es una suba del pasaje irregular, ilegal y están violando la ordenanza que regula el precio del pasaje en Ciudad del Este”, remarcó Mercado.

El titular de la Junta sostuvo que las empresas corren el riesgo de perder sus itinerarios por incumplir el contrato de concesión para el servicio del transporte público en Ciudad del Este.

Los usuarios coincidieron que abonan G. 3.000 por el servicio porque los choferes no entregan el vuelto por falta de monedas. Igualmente, los pasajeros cuestionaron el pésimo estado de la mayoría de los buses.

Mientras que la intendente Sandra McLeod (ANR) mantiene un silencio cómplice respecto al aumento arbitrario del pasaje.

Comments