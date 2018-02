Junta ratifica rechazo de préstamo de 8.500 millones para pago de salarios

Concejales municipales de Ciudad del Este ratificaron su rechazo a un contrato de préstamo de G. 8.500 millones para pago de salarios atrasados de funcionarios de la comuna. El pedido del empréstito ya había sido rechazado en la junta por falta de información e ilegalidad en diciembre último, según argumentaron los ediles.

Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, ayer, los concejales ratificaron su rechazo al préstamo. La intendente McLeod había solicitado en diciembre último la aprobación de un contrato con el banco Continental con un interés del 10%. La jefa comunal había alegado “déficit de caja” debido a la baja recaudación en el segundo semestre, por lo que no había dinero para cumplir los compromisos con el personal municipal.

El pedido fue rechazado por los concejales pero la jefa comunal vetó la misma propuesta. Llama la atención que en la actualidad el ejecutivo insista con el préstamo, ya que los meses de enero y febrero son considerados tiempos de mayor recaudación.

“No aceptamos el préstamo porque es permanente el retraso en el pago de salarios. No es una situación que se va a subsanar con esto. Además, pedimos los informes correspondientes con relación a cantidad de funcionarios y meses a pagar pero no nos acercaron los documentos”, indicó la concejal Lilian González de Aguinagalde (ANR).

El pedido fue rechazado con los votos de los concejales: González, Miranda, Miguel Prieto (Indep.), Herminio Corvalán (PPT), Juan Carlos Barreto (ANR), Juan Ángel Núñez (ANR), María Portillo y Teodoro Mercado (PLRA).

Mientras que Miguel Ángel Coronel (ANR), Perla de Cabral (ANR), Alejandro Zacarías (ANR) y Javier Bernal (PLRA), votaron a favor del veto de la intendente.

OTROS VETOS

Ayer, los concejales también ratificaron su rechazo al veto para el pago de canon de una casilla del microcentro local, por un conflicto que existe sobre los dueños del local.

Sin embargo, aceptaron el veto de la intendente para la instalación de wifi en plazas públicas de la ciudad. “Aceptamos el veto de la intendente sobre un convenio con una empresa de telefonía para provisión de internet a través de wi fi. Ya se enviaron los documentos requeridos y serán G. 40 millones los que serán invertidos para la compra de los aparatos de instalación”, señaló la concejal González de Aguinagalde.

La intendente había vetado 21 proyectos de licitaciones modificadas por los concejales. Solo tres de los mismos fueron tratados ayer y para el viernes se anuncia una sesión extraordinaria para tratar los otros temas.

