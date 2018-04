Ineficiencia de puertos y Aduana generó larga cola de vehículos

Por falta de coordinación en el trabajo, entre Aduanas y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), ayer, una inmensa fila de camiones se formó en el Puente de la Amistad, viniendo desde la ciudad brasileña de Foz de Yguazú. La situación generó malestar a los conductores que tuvieron que esperar incluso hasta casi dos horas, para cruzar la pasarela.

Ante la necesidad de cruzar hacia el lado paraguayo, los camiones estuvieron varados por casi toda la mañana, la gran cantidad de rodados de gran porte que amanecieron en el lugar. El caos se generó debido a la “descoordinación” o falta de comunicación entre las instituciones encargadas del área, afirmó el sub administrador de Aduanas, Victoriano Braga.

“Amanecimos con despachos llenos. Hubo una descoordinacion con puertos. Por eso quedaron varios camiones sobre el puente. No nos avisaron a tiempo de la cantidad de rodados que ya estaban esperando para cruzar desde muy temprano y tampoco se movilizaron”, justificó.

Aseguró que el caos y la larga fila nada tuvo que ver con huelga en la Receita Federal, ya que por el lado brasileño los rodados estaban siendo liberados rápidamente.

“Los brasileños liberaron rápido a los vehículos pero amanecimos llenos de cargas. Nosotros dependemos del trabajo de los despachantes auxiliares, que deben agilizar los trámites y las documentaciones, para que así puedan cruzar rápidamente los camiones. Los compañeros de Puertos deben pasarnos la información a primera hora para manejarnos mejor y no tener este tipo de inconvenientes, pero ayer se atrasaron”, señaló.

Dijo que los auxiliares empiezan a operar ya a media mañana, lo que es considerado tarde, porque el movimiento en la zona primaria inicia muy temprano.

Braga comentó que la situación de ayer incluso fue “jocosa”, porque fue muy positivo que se amaneciera con tantos camiones con cargas, pero que el problema se generó por la falta de comunicación para comenzar a trabajar y despachar a los rodados en forma y tiempo.

CAOS

Una vez más, los turistas y brasileños que llegaban desde el lado brasileño, sufrieron penurias para cruzar el puente y llegar a Ciudad del Este, debido a la interminable fila de rodados, por el inconveniente que se generó.

Bajo el intenso sol, los automovilistas tuvieron que esperar hasta dos horas sólo para cruzar el puente internacional, lo que generó el reclamo de más de un ciudadano.

La misma situación de caos se registró días pasados en la zona primaria del puente, por lo que no es la primera vez que ambas instituciones no logran coordinar bien los trabajos.

Desde Brasil, unos 370 camiones cruzan diariamente el puente, para ingresar a Paraguay, de los cuales 40% pasan directamente y el resto debe aguardar los despachos correspondientes.

En cuanto a la cantidad que cruza el puente desde Paraguay para ir a Brasil, los números de rodados son inferiores. Según los datos, 190 rodados exportadores van hacia el lado brasileño desde CDE.

