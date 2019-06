Comerciantes exigen recuperación de espacios públicos en C. del Este

Los comerciantes de Ciudad del Este exigen la recuperación de los espacios públicos, formalizar el comercio y dotar de infraestructura a la ciudad para dar una buena atención a los turistas. Esto formó parte de una serie de propuestas que presentaron ayer a las autoridades locales.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, Carlos Jara explicó que la crisis comercial se agudizó desde agosto del año pasado y que representa un 50% menos de ventas con relación al 2018.

Sobre la causas de la situación económica de la ciudad señaló que se debe a varios factores como la mala situación en los países vecinos como Argentina y Brasil; las inundaciones en varios departamentos del Paraguay, que afectó al sector de la ganadería y la agricultura; además del cambio de gobierno que implica postergación las licitaciones y ejecuciones de obras, entre otros.

Para mejorar el microcentro dijo que se deben encarar obras públicas importantes para solucionar problemas como la ocupación de los espacios públicos. “No estamos en contra de la gente que trabaja en la calle, al contrario lo que queremos que se les ubique en un lugar mejor. Hay liberar las veredas, esto debe estar impecable. Ni aunque se baje los impuestos a cero van a venir la gente del Brasil y Argentina mientras tengamos esa imagen de aprovechadores, la gente no se siente segura en el microcentro y eso hay que mejorar”, enfatizó.

Especificó que se necesitará una fuerte campaña educativa para todos los prestadores de servicios, vendedores.

Participaron de la reunión, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, diputados y concejales, además de directivos de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, la Cámara de Empresarios, entre otros gremios.

“No pueden excluir a la fuerza popular”

Los pequeños comerciantes de Ciudad del Este exigen una activa participación para buscar salidas alternativas a la crisis comercial. Cuestionaron que ayer no hayan sido invitados a la reunión convocada por el intendente, Miguel Prieto.

Cristóbal Maidana, comerciante de la zona denominada, “Segunda Etapa” manifestó que sin la fuerza popular no se podrá lograr resultado positivo.

“Les falta la fuerza popular a los que elaboran la ley y reglamentan. Sin la fuerza popular esta ciudad no se va levantar (…). No fuimos invitados, de cara dura estoy acá, somos parte de esta sociedad, téngannos en cuenta, gracias a nuestro votos están ahí”, clamó durante su alocución.

En otro momento dijo que la 9 hectáreas que se había expropiado a favor de los pequeños comerciantes debe ser recuperado. “Las 9 hectáreas conquistamos nosotros con nuestra fuerza popular y nos quitaron los corruptos. ¿Quién movió un dedo?”, agregó.

Pidió unidad a todos los sectores y anunció que no están dispuestos a salir de las calles si no se le construye un lugar para la reubicación.

Otros comerciantes también reclamaron la falta de inclusión en la convocatoria del intendente. Este último anunció que se hará una segunda reunión.

Participación del mercado de abasto

Los trabajadores del Mercado de Abasto Municipal de Ciudad del Este también piden participación en las medidas a ser implementada para mejorar la economía de la ciudad.

Walter Molinas, presidente de la Asociación del Mercado de Abasto de Ciudad del Este tampoco fue invitado en la reunión pero asistió a fin de pedir participación.

“Tampoco fui invitado pero me tomé el atrevimiento de participar y aportar un granito de arena”, señaló.

Pidió que haya mayor apertura y no sólo se centren a los comerciantes de la zona céntrica. “En el comercio tenemos que transformarnos todo. Se debe hacer conocer Ciudad del Este más que el centro. Debemos transformar y reestructurar lo que es el Mercado de Abasto para que sea más atractivo porque es un punto de referencia”, explicó. De esta forma se busca incluir al mercado al City Tour de la ciudad como se hace en otros países.

Por su parte, el presidente de la Fedecamaras, Juan Armando Santamaría, manifestó que urge trabajar en la formalización de las empresas y la actualización del régimen de turismo. Linda Taiyen, presidente de CODELESTE, puso a disposición del intendente, las diversas cámaras técnicas del Consejo.

