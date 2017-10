Identifican a Jara Larrea tras ataque a estancia en el Norte

Desconocidos incendiaron un retiro de una propiedad ubicada en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, en la noche del martes. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene la cuasicerteza de que el ataque fue perpetrado por el Ejército del Mcal. López (EML), ya que una víctima identificó a Leticia Jara Larrea.

El grupo criminal EML es un desprendimiento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y está liderado por Alejandro Ramos. Se movería entre la zona de Horqueta y Arroyito y es el mismo que tendría secuestrado a Félix Urbieta.

“Estas personas no hicieron alusión a ningún grupo, y ya hablando con el capataz, gente de inteligencia y la propia fiscalía, mostrándole una fotografía, él reconoce a la mujer que estaba entre el grupo que los retuvo y la identifica como Leticia Jara Larrea, que es hermana de los abatidos en años anteriores Alfredo y Albino Jara Larrea”, explicó Víctor Urdapilleta, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta.

“Tenemos conocimiento que esta célula liderada por Alejandro Ramos está operando en la zona de Horqueta, Yvyraty, y notoriamente se han desplazado a la zona de Arroyito, específicamente Calle 17. Este retiro se encuentra a 3.800 metros de la ruta, un área donde no hay casas, está completamente solo este retiro, o sea que vecinos no pudieron observar el hecho”, remarcó Urdapilleta.

Para las FTC, el ataque también tiene características de ser para reabastecimiento y es similar al perpetrado semanas atrás por el grupo de Manuel Cristaldo Mieres, del EPP, en la estancia Santa Marta en San Pedro, de donde se llevaron víveres.

HAY PRESIÓN A

SU LOGÍSTICA

“Tal vez la gente no dimensiona el trabajo que realizamos, pero estamos trabajando y hay mucha presión, sobre todo a las personas de logística” que sostienen a estos grupos criminales, afirmó Urdapilleta. Para las fuerzas del orden, la principal preocupación es justamente lo “logístico”, ya que sus miembros se mimetizan entre la población local.

Es más, acusan a estos grupos logísticos de ser los autores de la quema de tractores ocurrida semanas atrás en las localidades de Santa Clara’i y Tacuatí Poty.

NO SE RETIRARÁN

Ante el pedido desesperado de familiares de secuestrados de que la FTC abandone el Norte, Urdapilleta afirma que el planteamiento no sería una exigencia de los criminales. “No nos consta, me atrevo a decir que es un acto de angustia y desesperación de los familiares en busca de facilitar la liberación de los secuestrados”, expresó.

“No vamos a negociar con terroristas ni vamos a dar el brazo a torcer“, ratificó sobre el rol de la FTC ante esta seguidilla de ataques durante los dos últimos meses.

