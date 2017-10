Unánime pedido de justicia en el caso Pablo Medina

Periodistas del diario ABC Color exigieron que se imponga la justicia en el proceso a Vilmar Acosta, procesado por ser el presunto autor moral de la muerte de Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada.

En un acto realizado frente al local de ABC Color, familiares y compañeros exigieron que la justicia llegue, y se someta a Vilmar “Neneco” Acosta, presunto autor moral del doble asesinato, a juicio oral y público. “Pido la justicia, porque a mi hijo le mataron sin motivo”, destacó Pablo Medina, padre del periodista asesinado.

Magdalena Benítez, jefa del área de Interior, recordó la importante labor de Pablo de denunciar a las mafias del narcotráfico en Canindeyú, que pese a la detención de “Neneco”, la narcopolítica se sigue “enseñoreado” en esa zona del país.

“Estamos esperandos en la justicia al cumplirse tres años de su muerte, el lunes se inicia el juicio oral y esperamos que se cumpla el mandato de las leyes y no de los patrones que lamentablemente manejan todas las instituciones de nuestro país, están empotrados en todas las instituciones que en este caso deben actuar”, afirmó Benítez, quien prosiguió con las palabras iniciales del jefe de redacción de ABC Armado Rivarola.

“Hace poco visité la zona de Curuguaty y me decía la gente, acá la narcopolítica es inatajable, acá la narcopolítica se enseñorea, porque qué va a hacer el fiscal, policía o juez, cuando va un capanga o el mismo narcotraficante con un fajo de dinero, tiene dos opciones: acepta y hace la vista gorda cuando pasa la droga, agarrar y callarse, o en el menor de los casos, rechazar y con suerte que no le maten”.

“Pablo luchó contra esa mafia que se enseñorea principalmente en la zona baja de Canindeyú (…) A nosotros los periodistas nos resta seguir con ese trabajo, luchar contra el avance del narcotráfico, que lamentablemente ya está en las ciudades”.

“A lo mejor Pablo ya no está físicamente, pero la verdad es la verdad y pedimos justicia, que no quede en la impunidad, porque 3 años ya es largo para la familia. Nosotros por lo menos, es importante recordar a mi querida madre que no está con nosotros, que imploraba a Dios y a la Justicia, quería ver que el que mandó matar a su hijo, cayera preso y pague por todo lo que hizo”, resaltó por su parte Gaspar Medina, hermano de Pablo.

SOSPECHOSO INTENTO DE DILACIÓN

Por su parte, Osvaldo Cáceres, jefe del área de Judiciales de ABC, recordó el parte del proceso legal, y dijo que se venía siguiendo bien el caso hasta que la pasada semana, el presidente del Tribunal Ramón Trinidad Zelaya suspendió sin aviso el juicio oral. Finalmente se logró fijar para este lunes próximo una nueva fecha para la diligencia.

