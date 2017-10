El Aborigen va por la punta frente a Capiatá

Guaraní pretende recuperar la cumbre del Clausura. Para ello deberá imponerse esta noche a Capiatá, en su visita al Erico Galeano, en duelo válido por la 15ª jornada. A las 18:00 se iniciará el partido.

El aurinegro volvió a la senda de los triunfos la fecha pasada, cuando derrotó a Libertad. Llega motivado a este encuentro, el cual le puede redituar puntos que lo pongan de vuelta en el primer puesto de la clasificación del campeonato y no desea quedarse relegado de la lucha por seguir en el pelotón de los aspirantes al cetro de la temporada. Es por ello, que fuera de casa apostará a la obtención de las unidades en disputa. Su rival de turno viene de una igualdad con Luqueño y de local tiene el firme propósito de asomarse a los primeros puestos.

Capiatá no está muy lejos de la punta, pero si no puede entrar en discutir el primer lugar, mediante los puntos acumulados en la temporada (44 hasta el momento) puede aspirar un sitio en una competencia internacional del 2018.

El otro partido de esta jornada tendrá como protagonistas a Independiente y General Díaz, en el estadio Ricardo Grégor, a partir de las 20:10. El arbitraje estará a cargo de Antonio Arias, secundado por Marcos Velázquez y Luis Onieva. Cuarto juez: Giancarlos Juliadoza,

