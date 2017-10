Habría protesta si no sube salario docente

Gremios docentes volverán a manifestarse a mediados de noviembre, anunció Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), en reclamo a un mayor aumento salarial. Amenazan con no iniciar las clases si Horacio Cartes veta el presupuesto.

Piris indicó que junto a otros gremios que no suscribieron el acuerdo con el gobierno para aceptar el aumento del 12% que ofrece el Ejecutivo, se movilizarán para presionar además por un aumento adicional del 8% a partir de junio del próximo año, y llegar al menos al 20%.

“Decir que nosotros habíamos solicitado un 32%, pero teniendo en cuenta la situación complicada de nuestro país, hemos bajado las pretensiones y estamos haciendo el lobby pertinente en Diputados para que en la sesión de la primera quincena de noviembre se pueda aprobar además del 12%, ese incremento (del 8%) a partir de julio”, afirmó Piris.

“Consideramos ese 12% una base importante pero estamos solicitando que se dé un 20% a fin de que, a más tardar en 4 años, se pueda cumplir en llegar al techo de G. 3.348.000 por turno que es lo que solicitamos”, remarcó.

Afirmó que en el eventual caso de que el cartismo rechace su propuesta en Diputados, están confiados de revertir en el Senado y que en el caso de que Cartes vete el presupuesto 2018, habrá conflicto.“Vamos a tener un conflicto y no vamos a iniciar las clases en el caso que el Presidente llegue a vetar el presupuesto”.

