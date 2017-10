Buscando culpables

La muerte de un niño en el atentado que se registró en Asunción como consecuencia de una guerra de narcotraficantes, sacudió a la opinión pública nacional y volvió a instalar el debate sobre la narcopolítica y el narcotráfico en el país. Sin embargo, nuevamente se está perdiendo el foco de la cuestión de fondo y empezamos a debatir sobre nimiedades.

Se pretende por ejemplo, plantear que el problema del narcotráfico se instaló en Asunción, como si fuera que solo las ciudades fronterizas tienen dicho flagelo. El narcotráfico se instaló hace años en la república y hasta tiene representantes en el Congreso. Muchos de ellos están aspirando instalarse nuevamente en cargos electivos.

Estalló la preocupación en esta ocasión por la indignación que produjo la muerte de un niño. Pero que el sicariato o que los traficantes se trasladen a la capital no es el problema de fondo. El gobierno y sus voceros de forma absolutamente vergonzosa y hasta pueril a diario difunden informaciones culpando a administraciones anteriores de los males. Entrar en ese tipo de discusión es absolutamente inútil y además, no aporta soluciones. La cuestión está en que el narcotráfico, defitivamente hace mucho tiempo inficionó la estructura del Estado. Y lo que deberíamos analizar como sociedad es cómo hacemos para recuperar la institucionalidad del Estado y el fortalecimiento de las instituciones gobernadas por corruptos al servicio de cualquier delincuente que tenga mucho dinero.

Entonces, ¿cómo hacemos para reencauzar a la República y sanear las instituciones? Aquí hay una cuestión bien clara, esos entes encargados de investigar a los delincuentes está en manos de gente que comulga con la criminalidad.

Lo que hay que hacer es empezar a discutir es buscar soluciones y no culpables. Eso se logra con funcionarios inteligentes, capacitados, patriotas, y sobre todo, decentes y con coraje. Mientras sigamos discutiendo disparates, seguiremos perdiendo el tiempo, hasta que en un próximo atentado la sangre llegue al río y se desate otro escándalo.

