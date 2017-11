Concejales de Mbaracayú declararon emergencia vial en el distrito a raíz de los caminos instransitables tras las últimas lluvias registradas en la zona. Los pobladores de varios sectores de Mbaracayú se encuentran aislados debido a que los caminos quedaron en peores condiciones luego de las últimas lluvias. Las fotografías y videos que circularon por las redes sociales de compatriotas sumergidos con sus vehículos en el fango generaron indignación, por el terrible aislamiento que siguen sufriendo los habitantes de este distrito.

En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal, los concejales municipales a través de la resolución N° 59/2017, de forma unánime, declararon estado de emergencia vial a Mbaracayú. Además, urgieron al intendente Edir Lermen (PLRA) a gestionar apoyo de la gobernación, de la Itaipu y del Ministerio de Obras Públicas para la reparación y mantenimiento de los caminos, teniendo en cuenta que la municipalidad no cuenta con recursos suficientes.

El intendente Lermen es probablemente quien mas puertas ha tocado tratando de sacar a su pueblo del aislamiento. Precisamente porque las autoridades paraguayas hicieron oídos sordos a sus reclamos, entre ellos el gobernador Justo Zacarías y el ministro de Obras, Ramón Giménez Gaona, el intendente Lermen había recurrido en más de una ocasión a las autoridades brasileñas para solucionar el problema. El pedido tuvo mejor acogida en Brasil que en Paraguay, lamentablemente.

Mbaracayú tiene una importancia estratégica para el departamento. Puerto Indio es uno de los principales puntos al norte de la región para la salida y entrada de productos.

El problema de este aislado distrito es su escasa población, que no representa un caudal electoral importante y para completar, sus autoridades no son del partido de gobierno. Es la principal razón por la que quienes ahora detentan el poder no le brindan la importancia debida.

Es vergonzoso que en nuestro departamento nuestros compatriotas sigan padeciendo problemas de rutas clausuradas. Los mismos personajes que nada hicieron para cambiar esta situación ahora vuelven a presentarse pidiendo votos. Sería interesante que en estos días vayan hacia Mbaracayú para hacer sus campañas. El pueblo tendrá ahora la oportunidad de devolverles con sus votos el castigo y mandarlos a estos sinvergüenzas a la cuneta.

