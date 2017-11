Proponen un tren aéreo para descongestionar microcentro

Un tren aéreo, que circule por las principales avenidas del microcentro de Ciudad del Este, pasando por el Puente de la Amistad y llegando hasta Foz de Yguazú, es una alternativa que proponen especialistas para descongestionar la zona. El proyecto es ambicioso, pero aseguran que es un buen plan para esta peculiar zona comercial.

Ciudad del Este se caracteriza por ser una zona muy comercial y cosmopolita. Con el aumento poblacional que tiene, cada día son más las personas que usan automóviles, sin embargo, la estructura vial de la ciudad no crece, lo que genera mucho caos vehicular.

La zona céntrica es la más afectada en la actualidad. El tráfico cada vez se vuelve más caótico para llegar hasta el Puente de la Amistad y cruzar hasta Foz de Yguazú. Estacionar vehículos en las inmediaciones del centro también ya es imposible. No hay espacios, no hay buena circulación y parte de ese problema se atribuye a la gran cantidad de paradas de taxis, transportes alternativos y de mototaxistas que acaparan la zona.

“Aquí tenemos un caos muy difícil de solucionar. Todo el microcentro está copado por taxistas y mesiteros. Estamos sitiados y cuando uno va al centro debe dejar muy lejos su vehículo y caminar en medio de la calle, porque todas las veredas también están ocupadas”, manifestó el ingeniero Robert Caballero, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) en Alto Paraná.

El profesional dijo que el problema vial en el microcentro es un cáncer que nunca se solucionó. “Están ampliando las calles y las veredas, pero que son ocupadas por mesiteros. La zona no está preparada para recibir a los turistas”, señaló al tiempo de decir que allí hay que hacer un cambio radical.

PROYECTO

Una de las alternativas que podría ser muy beneficiosa es la habilitación de un tren aéreo, que pase por toda la zona céntrica de la ciudad y cruce hasta Foz de Yguazú. “El sistema de transporte aéreo, un tren que pase por arriba y pueda llevarnos a los centros comerciales y hacernos cruzar hasta Foz, sería estupendo”, señaló.

De esa manera se descongestionaría todo el casco urbano y también el Puente de la Amistad que normalmente está atascado de vehículos, aseguró.

“Se podría ver la forma de tener ese tren aéreo que pase por el puente. Eso sería realmente muy factible y claro que es posible hacer. Sólo es cuestión de elaborar bien el proyecto y que haya voluntad de las autoridades para hacerlo funcionar”, destacó.

Mencionó que la propuesta es interesante, pero que en ese caso el problema que puede surgir es que los taxistas van a dejar de tener protagonismo.

“Es un problema político, porque los políticos le metieron a esas personas y mientras a ellos no se les organice, menos se va a organizar la ciudad”, añadió.

