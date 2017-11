Reacciona y se adueña del clásico

Olimpia logró ayer tres puntos que lo mantiene en lucha directa por el título del Clausura. Revirtió un marcador adverso, venció 2-1 a Cerro Porteño. Churín abrió para el Ciclón, Mendieta y Camacho sentenciaron al rival.

El azulgrana fue claro dominador del trámite del partido en el primer tiempo, lapso en el que llegó a desnivelar el marcador. Tras una jugada colectiva bien hilvanada, Churín cerró en el segundo palo y definió tras la asistencia de Rojas.

Desdibujado, el franjeado no tuvo argumentos para la recuperación del balón, menos aún para administrarlo. Casi no tuvo llegadas que inquietase al portero Antony Silva. Y Cerro fue incapaz de aumentar el marcador.

En la segunda parte, la historia cambió con el ingreso de Willian Mendieta, quien demostró su calidad, con un potente remate desde fuera del área para establecer la igualdad transitoria. Motivado y con mejor juego, Olimpia buscó la segunda anotación, que llegó en la recta final, gracias a Néstor Camacho, quien definió con su sello.

Cerro tuvo tiempo para reaccionar, pero no los elementos para hacerlos, salvo sobre el final, cuando un remate salió cerca del parante derecho de Azcona. Los tradicionales adversarios comparten el segundo lugar, pero el azulgrana tiene un partido pendiente.

“Nos mete en el campeonato”

Marco Trovato, presidente de Olimpia, rescató la importancia del triunfo del franjeado. Dijo que con los puntos obtenidos, el equipo se mete en la lucha por el título de campeón del Clausura. “Dedicamos este triunfo al pueblo olimpista, deseamos que disfrute”, expresó. Aseguró que la labor del árbitro, Enrique Cáceres, pasó desapercibido.

SIN CONTUNDENCIA

Para el técnico, Leonel Álvarez, su equipo no tuvo contundencia y efectiva para aprovechar las opciones de gol que generó y que por eso perdió el partido. “Nosotros generamos 6 opciones de gol y no los aprovechamos”, dijo.

