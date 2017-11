Vecinos esperan reparación de un puente de madera que cae a pedazos

El puente que une a los distritos de Minga Guazú y Los Cedrales, en el Km 14, sobre el río Monday, se encuentra en pésimo estado y en algunos sectores, las maderas de la plataforma caen a pedazos. Los pilares del acceso son de hormigón y fueron construidos mediante una comisión vecinal de productores de la zona. El Ministerio de Obras Públicas había anunciado que llamaría a licitación para construir un puente nuevo, pero hasta la fecha no hay nada en concreto.

El acceso sobre el río queda a solo 800 metros del asfalto de 10,2 km que sale en el Km 14, de la ruta 7 y que concluyó en julio pasado. Es muy utilizado por los productores de la zona, que tuvieron la iniciativa de levantar los pilares para el puente, y colocaron las plataformas de madera, pero con el tiempo se fueron desgastando.

Existían dos proyectos ejecutivos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ese puente sobre el Monday, que estaban siendo estudiados. Hace cuatro meses que debía realizarse un llamado a licitación para la obra, pero eso no sucedió.

“Ya hay un proyecto para ese puente, pero no hay llamado ni fecha para absolutamente nada al respecto”, manifestó el ingeniero Ronny González, del departamento de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

Mencionó que de manera provisoria, el MOPC debía cambiar toda la madera de la plataforma actual, mientras se aguarda la construcción del nuevo acceso. Sin embargo, se puede notar que el cambio se hizo en menos de la mitad del puente, y la otra mitad sigue prácticamente cayendo a pedazos.

“La comunidad no se puede quedar sin viaducto, por eso el MOPC se comprometió a reparar toda la plataforma y cambiar las maderas”, destacó el funcionario del Estado, sin dar fecha para el cumplimiento de ese compromiso.

El puente sobre el río Monday sería totalmente nuevo y se construiría al lado del acceso actual. Según los informes, reparar el existente llevaría una inversión similar a uno nuevo.

La pasarela actual tiene soportes aparentemente fuertes, pero con madera para el cruce muy dañada y en partes ya casi podrida. Además, es angosto y requiere de una dimensión acorde a la necesidad de todo el movimiento productivo que se genera en la zona.

NUEVO ASFALTO

La calle del km 14 Monday de Minga Guazú fue asfaltada totalmente, en un trayecto de 10,2 km. La obra fue encabezada por el Consorcio Monday, tras una adjudicación realizada por el MOPC. Los trabajos culminaron en julio pasado.

Dentro de los 10.200 metros de asfaltado, 1.700 metros quedaron como una avenida, como respuesta a las calles paralelas que se fueron formando en la medida en que creció la urbanización de la zona más cercana a la ruta 7, en el Km 14. La inversión fue de 21.000 millones de guaraníes.

Comments