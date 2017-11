De forma inexplicable, los paraguayos propiciamos nuestra autodestrucción. No miramos el futuro, no planificamos y ni siquiera aprendemos de nuestros errores. Nos lamentamos de los fracasos de nuestros abuelos, pero no hacemos mucho para que nuestros nietos no sufran los mismos padecimientos que nosotros afrontamos.

Se concibe que una sociedad tiene al Estado para procurar el bienestar de los habitantes. Le delegamos así la función de encargarse de nuestra seguridad, de la creación de infraestructuras, de brindar salud y educación. Así el Estado está en función al ciudadano. Sin embargo, en nuestro país alimentamos a un Estado absolutamente irresponsable, voraz y destructivo, que se convierte en un monstruo al que no tratamos de -por lo menos- controlarlo o limitarlo, sino que lo seguimos alimentando.

El tratamiento de los presupuestos de las instituciones públicas es el más claro ejemplo, de que seguimos alimentando un Estado inservible, que no protege al ciudadano y que no hacemos absolutamente nada para frenarlo.

Solo hay que mirar el tratamiento que se le da al presupuesto General de Gastos de la Nación. Nuestras autoridades siguen rifando el dinero público, sin que haya un mínimo de racionalidad en cuanto a los gastos. En contrapartida, diariamente vemos que escuelas se caen a pedazos, hospitales sin médicos ni medicamentos, localidades aisladas por falta de caminos y puentes.

Lo que pasa a nivel central se repite en los gobiernos regionales y municipales. Las instituciones se van atiborrando de funcionarios, que cada día acumulan más beneficios a costa de los escuálidos ingresos. Como ejemplo tenemos la municipalidad de Hernandarias que gastará el próximo año 60% de su presupuesto en pago de sueldos, mientras que en obras planea gastar no más del 20%. ¿Cómo puede una sociedad progresar si no se invierte en obras e infraestructura?

Lo más preocupante es que ninguna autoridad ni organizaciones ciudadanas plantean el problema, para que al menos comencemos a ponerle freno a esta práctica que nos va llevando directo al colapso.

