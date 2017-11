El diario Vanguardia cumple hoy 18 años de permanencia en el mercado periodístico regional. Surgió como la primera gran apuesta periodística del interior del país, constituyéndose en el primer diario regional en la historia del periodismo nacional.

Desde sus inicios, Vanguardia ha procurado constituirse en la caja de resonancia de los problemas, las inquietudes, los sueños y las esperanzas de los habitantes de esta región. No ha sido una tarea fácil, dado que el ejercicio del periodismo en el interior tiene mayores contratiempos más todavía en la zona fronteriza, donde la clase dirigente está acostumbrada a tener una prensa sometida, genuflexa que le cante loas y que no sea capaz de criticar. Las autoridades todavía pretenden manejar las instituciones como propiedad particular disponiendo a gusto de los recursos públicos. Una prensa libre, formadora de opinión pública, nunca es del agrado de quienes pretenden el silencio y la oscuridad. En esa tarea muchos de nuestros compañeros fueron perseguidos por años, otros fueron víctimas de violencia, pero aún así seguimos apostando a una prensa libre de todo tipo de atadura, como se merece un departamento con un enorme potencial económico y social, como el Alto Paraná.

La construcción del periodismo regional ha sido tarea de muchos compañeros que hoy ya no están con nosotros, pero que siguen honrando la profesión desde otros medios nacionales y regionales. A todos ellos van nuestros agradecimientos por haber aportado su esfuerzo y el sueño de construir un diario netamente regional.

Nuestra permanencia en el mercado también es posible gracias a la preferencia de nuestros distinguidos lectores, quienes diariamente apuestan y eligen informarse a través de nuestras páginas, a nuestros anunciantes, quienes con su acompañamiento, nos permiten el ejercicio de un periodismo independiente.

Hoy al cumplir los 18 años seguimos renovando nuestro compromiso de la defensa de la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción y por la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la defensa de la libre competencia y el fortalecimiento de los valores de una sociedad democrática. A la sociedad altoparanaense, gracias por permitirnos estos 18 años de periodismo independiente.

