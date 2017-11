Ordenanzas a medidas

Una alevosa violación de la ordenanza municipal cometieron, nada más y nada menos que los propios concejales de Presidente Franco. Una normativa que declaraba zona residencial el Área 5 y por ende, se prohibían las edificaciones de gran envergadura dio mucho de qué hablar, pues a pesar de la restricción se llevó a cabo la construcción de un edificio de cuatro pisos. La obra está a cargo del edil colorado Wilfrido Benítez, quien tranquilamente admitió que su construcción violaba una ordenanza municipal.

¿Qué hizo el concejal Benítez? Logró que gracias a su influencia como “autoridad” se modificara la ordenanza a su conveniencia. La Junta Municipal hizo oídos sordos a los reclamos de los vecinos, que hicieron la denuncia.

El caso de Presidente Franco es solo el reflejo de lo que pasa a nivel país, que creamos leyes que no se cumplen y quienes tienen que ser ejemplo en cuanto al respeto hacia las leyes son los primeros en violarlas.

Hace poco la sociedad paraguaya tuvo que enfrentar las consecuencias de un intento de violación de la Constitución Nacional, respondiendo solamente al interés personal del presidente Horacio Cartes, de continuar en el poder.

Una sociedad funciona cuando tiene normas claras y todos las respetan porque saben a qué atenerse en caso de no hacerlo. Cuando una sociedad no respeta sus reglamentaciones cae en estado de anomia, propia de sociedades desorganizadas y primitivas.

Las normas se hacen para que sean cumplidas y respetadas, y es muy peligroso cuando las autoridades son las primeras en violentarlas o adaptarlas a sus intereses. La ciudadanía debe aprender a castigar a los que están poniendo en peligro el funcionamiento de la sociedad, resquebrajando el orden jurídico.

Comments